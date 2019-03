Ruského turistu zatkli na letišti na Bali. Pokoušel se převézt zdrogovaného orangutana

JAKARTA Ruský turista byl na letišti Denpasar na indonéském ostrově Bali zatčen poté, co se pokoušel opustit zemi s orangutanem. Lidoop byl nadrogovaný a uložený v turistově zavazadle, oznámila v sobotu agentura AFP s odvoláním na místní policii.

Sedmadvacetiletý Andrej Žestkov byl zatčen při bezpečnostní kontrole před nástupem do letadla, které mělo odletět do Ruska v pátek večer. Policisté našli v jeho zavazadle dvouletého samce orangutana, ponořeného do hlubokého spánku v ratanovém koši, jakož i dva živé gekony a pět ještěrek.

„Myslíme, že orangutan dostal prášky proti alergii, které jej uspaly. Našli jsme ty pilulky uvnitř zavazadla,“ řekl AFP Ketut Catur Marbawa z agentury na ochranu přírody. Rus se podle něj zdál být na vše připraven, „jako kdyby přepravoval malé dítě“, protože měl s sebou také kojenecké mléko a pokrývky.

Turistovi teď hrozí pět let vězení a pokuta za pašování chráněného druhu sahající v přepočtu ke 160 000 korunám. Policistům vysvětloval, že si orangutana chtěl ponechat jako domácího mazlíčka a že mu jej daroval krajan, který jej koupil na pouličním trhu na Jávě.

Orangutanům hrozí vyhubení hlavně vinou pytláků, pašeráků i nepřátelství vesničanů, kteří je často považují za škodnou. Podle Mezinárodního svazu ochrany přírody (IUCN) jich ve světě zbývá jen asi 100 000 kusů.