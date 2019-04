Spočítal si výhru v loterii. Rumunský ekonom se stal pravidelným výhercem

Richmond Muž přišel na to, jak královsky obehrát složitý systém algoritmů světových loterií. Rumunský ekonom si zkrátka řekl, že už nechce jen pracovat a přežívat, rozhodl se proto vyhrávat loterie. Řešení je navíc opravdu jednoduché, zvládne ho každý průměrný počtář.

Nejkurióznější případ s loterií však Stefan Mandel zažil v roce 1992 v americkém státě Virginia. Zpráva o novém výherci se rozšířila rychle, hlavně pak zvláštnost, že menší ceny kolem jackpotu náležely stejnému výherci.

Jeden a tentýž muž nakonec získal celkem přes 27 milionů amerických dolarů (v přepočtu asi 612 000 000 korun), šest cen vedlejších, 132 třetích cen a 135 výher menších částek. Celková suma kromě hlavní částky dělala něco kolem 900 tisíc dolarů (20 milionů korun).

A jak se Stefanovi Mandelovi, rumunském ekonomovi, podařilo převézt systém postavený na zahraničních investorech a komplexním počítačovém systému loterie?

Systém spočívá ve výpočtu všech možných kombinací loterie. Vždy se jedná o řadu čísel, řekněme od jedné do padesáti, které jsou náhodně uspořádány. Pojďme předpokládat, že loterijní los vyžaduje šest čísel. Jestliže jsou možnosti od jedné do čtyřiceti, dostáváme se k 3 838 380 možnostem. Jistota na výhru pak spočívá snad v samotné důslednosti a investice do desetidolarových losů. Celkové číslo potřebné k zadání loterie je totiž mnohem nižší než celková výhra.

Loterie navíc dovolovala tikety tisknout v libovolném množství v pohodlí domova. Virginijská sázková kancelář také pracovala s maximální diverzitou čísel od 1 do 44, oproti jiným státům, kde horní hranice bývala až 54.

Mandel nakonec založil International Lotto fond s více než dvěma tisíci investory, s kterými vydělali další miliony dolarů.

Základna v Melbourne skýtala na 30 počítačů a 12 laserových tiskáren. Mandel zaměstnal celkem 16 pracovníků na plný úvazek a celý proces s připravami nakonec trval v průměru tři měsíce.

Tento příběh končí na Vanuatu, kde si rumunský ekonom užívá svůj „loterijní důchod“.