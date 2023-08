Obnova rašelinišť na Šumavě pokračuje, do krajiny se vrací ptáci i rostliny

Ptáci i rostliny se vracejí do krajiny Národního parku Šumava (NPŠ) díky obnově rašelinišť. Navrácení vody do krajiny je cílem projektu Life for Mires (Život pro mokřady), letos se podle Lukáše Linharta ze Správy NPŠ zaměří i na největší odvodněné rašeliniště v Česku, Mrtvý luh.