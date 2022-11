Fandím učitelům, kteří děti motivují a respektují, říká ředitelka česko-kanadské školy

Školu Sunny Canadian International School založila chemická inženýrka Alice Štunda, která se po svém návratu z Kanady pustila do (v té době) dost atypického počinu. Podle vzoru kanadského školství založila v Jesenici u Prahy česko-kanadskou vzdělávací instituci.

Jak vzpomínáte na začátky Sunny Canadian Int. School?

Jako na velmi intenzivní a těžké roky. Byl rok 2002, měla jsem jasnou vizi inspirovanou kanadským školstvím, mnoho plánů a nekonečnou energii, ale nebylo vůbec snadné to v českých podmínkách prosadit. Svému snu jsem ale plně věřila a šla za ním krůček po krůčku, a povedlo se.

Co přesně bylo tenkrát vaším snem?

Před dvaceti lety jsem chtěla založit plně dvojjazyčnou česko-kanadskou školu, kam budou žáci a studenti chodit rádi a kde se budou cítit bezpečně. Školu s velmi kvalitním vzdělávacím programem, inspirativními a motivujícími učiteli, kteří s žáky jednají slušně a se vzájemným respektem. Zároveň jsem ale chtěla školu, která se nebojí měřitelných výsledků, protože jsem věděla, že v průběhu vysokoškolských studií i následného života jim studenti budou samozřejmě vystaveni. A vidíte, vlastně všechno z této původní myšlenky platí i dnes, po dvaceti letech, i když se samozřejmě řada věcí v průběhu let měnila spolu s tím, jak se vyvíjela doba.

Existuje něco, co byste naopak udělala jinak?

Jsem člověk, který neustále hledá tu pověstnou třešničku na dortu. Nespokojím se s průměrem. Stále se i sama snažím něco udělat ještě lépe, jít cestou moderního vzdělávání. Co bych bývala udělala jinak? Určitě bych se snažila rychleji omezit spolupráci s lidmi, kteří do své práce nedávají velký kus svého srdce, a s těmi, kteří nejsou otevřeni svému dalšímu vzdělávání, novým metodám výuky, novým technologiím. Já fandím učitelům, kteří děti motivují a respektují, promyšleně propojují jednotlivé předměty, snaží se děti vzdělávat zábavnou formou a hledají využití znalostí v praxi. Zároveň se nesmějí bát měřitelných výsledků a zpětné vazby. Práci se zpětnou vazbou učíme i naše studenty.

Čím škola začínala? Otevřela jste všechny stupně najednou?

Ne, vše postupovalo, jak rostly děti. Začala jsem školkou, pak se přidala základní škola a nakonec gymnázium. Samozřejmě všechny stupně jsou plně dvojjazyčné. Po maturitě se se studenty vždy rozloučíme a sledujeme, jak se jim na univerzitách jejich snů daří.

Na jaké univerzity vaši absolventi většinou míří, vyrážejí studovat i za hranice?

Většinou přibližně půlka zůstane studovat v ČR a půlka vyrazí do světa. Umožňuje jim to nejen výborné všeobecné gymnaziální vzdělání a AP zkušenosti, ale i to, že vždy cílíme na to, aby Sunny Canadian studenti končili své gymnázium pokud možno s Cambridge C2 zkouškou z angličtiny, což je úroveň rodilého mluvčího a zároveň nejvyšší úroveň znalostí jazyka podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Dokázala byste říct, co školu a gymnázium charakterizuje?

Toho je hodně. Kromě jazykových certifikátů máme třeba velmi silnou základnu Ceny vévody z Edinburghu. Tohoto programu se účastní absolutní většina studentů. Řada žáků je aktivní v Evropském parlamentu mládeže, některé zaujal Model UN – simulovaná jednání OSN. Máme také kompletní metodiku studentských stáží, jež jsou plnohodnotnou součástí našeho studijního středoškolského programu. Studenti vždy vítají velmi pestrou nabídku mimoškolních aktivit a akcí.

Oblíbené jsou pravidelné poznávací pobyty do metropolí Evropy, studijně-poznávací pobyty v Kanadě, zimní společné lyžování a unikátní outdoorový a expediční vzdělávací program. V nabídce je mnoho sportovních aktivit. V kanadském kin-ballu se naši gymnazisté letos probojovali dokonce na mistrovství světa. Základem je ale radostná atmosféra a kvalitní akademická příprava.

Podle čeho by měli rodiče vybírat školu?

Začnu tím, že je určitě třeba začít včas a o výběru s dítětem hodně mluvit. Hledejte zajímavé možnosti, snažte se najít školu, kam by dítě chodilo s chutí. Není ideální vybrat tu nutně nejbližší ani vybírat hlavně podle propagačních či reklamních materiálů a kampaní. Nezapomeňte, že ne každá škola je vhodná pro každé dítě, a proto do školy, která vás zaujme, určitě osobně zajděte a na vše se podívejte na vlastní oči. Seznamte se s misí a vizí školy i s profilem studenta. Nadechněte se v ní, nasajte atmosféru, prohlédněte si vybavení a prostory, seznamte se s učiteli, ptejte se studentů na jejich spokojenost, chtějte vidět měřitelné výsledky. Nelitujte času, který návštěvou strávíte. Můžete si tak ušetřit řadu problémů v budoucnu…

Studenti na hodině chemie v česko-kanadské škole v Jesenici u Prahy.

Za těch dvacet let, co škola funguje, jste nabyla řadu zkušeností. Co byste poradila nově vznikajícím školám?

Ať neočekávají, že se vše povede dobře a hladce nastavit na samém začátku. I když si najmete špičkové odborníky, všechno chce svůj čas. Ani po dvaceti letech jsme se ve zkvalitňování našeho programu nezastavili. Je to dlouhodobý proces, každý rok se posouváme dál. Nemůžete čekat, že za pět let bude hotovo. Škola musí uzrát jako víno, ale zároveň nesmí zatuhnout z důvodu přílišného sebevědomí, že vše je dobře nastavené. Vždy je co zlepšovat, stále je třeba se vzdělávat. Je to nekonečný proces a dál se posune jen ten, kdo je připraven tvrdě pracovat a zároveň umět přijímat změny a výzvy.

Kdybyste se mohla rozhodnout, šla byste do toho znovu?

Založit školu není vůbec jednoduché a školství je velmi náročný obor. Po dvaceti letech se samozřejmě ohlížím a bilancuji. Na chodbách potkávám studenty, kteří k nám chodili a chodí od svých dvou let. Řada bývalých studentů se nám ozývá ze všech koutů světa, ale i z mnoha českých univerzit. Jsou to motivovaní mladí lidé, kteří si jdou za svým životním cílem podobně, jako jsem šla před dvaceti lety já. A my se společně s pedagogy radujeme z jejich úspěchů a víme, že splnění mého snu vlastně ovlivnilo budoucnost řady mladých lidí. Takže když se ohlédnu, mohu říci, že to všechno mělo smysl, a šla bych do toho znovu.

Kdy si mohou zájemci vaši školu prohlédnout?

U nás probíhají dny otevřených dveří průběžně. Koná se jich během roku několik. Ten nejbližší bude 30. listopadu 2022 od 16.30 hodin. Nejlepší je zavolat na recepci, zaregistrovat se a přijít si to užít. Rádi se se všemi potkáme. A uvidíte, zda byste chtěli společně se svým dítětem a námi začít psát svůj Sunny příběh.