Trápí vás neodbytní komáři v letních měsících? Namalujte si zebří pruhy a nenoste reflexní oblečení

Praha Není to tak dávno, co vědci objasnili důvod, proč mají zebry své typické pruhy. Přišli s tím, že jsou díky nim vlastně mnohem více chráněny před bodnutím hmyzu, a tak vyvrátili teorii o matení predátorů. Dokázaly by však pruhy ochránit před hmyzem i lidi? Touto otázkou se zabývali vědci z Univerzity Loránda Eötvöse v Maďarsku.

Domorodé kmeny v Africe, Austrálii nebo Papua-Nové Guinee jsou známé malováním na tělo. Nejrozšířenější jsou pak jednobarevné pruhy na obličeji. Malby však neslouží pouze k okrase. Mají rituální význam a teď se zdá, že také praktický. Je velmi pravděpodobné, že kmeny využívají pruhy k odlákání hmyzu, který se hojně vyskytuje v místě jejich domovů, uvedl server TechTimes. Pamatujte si, co vás kouslo, radí odbornice. K potížím totiž může dojít až s časovým odstupem Vědci z Univerzity Loránda Eötvöse se tak rozhodli zjistit, zda dokáží černobílé pruhy opravdu odpudit hmyz od člověka. Svou studii pak publikovali prostřednictvím deníku The Royal Society Open Science. Na celý pokus si vystačili badatelé pouze s třemi figurínami. Dvě zastupovaly snědou a světlou barvu pokožky, třetí figurína byla pokryta černobílými pruhy. Každou figurínu pak badatelé potřeli lepidlem odolným vůči počasí a nechali na místě, jež je plné komárů a ovádů. Avšak i přes odolnost lepidla museli figuríny přetírat nově každý týden. Po měsíci se vědci vrátili pro modelíny, aby sečetli počet zachyceného hmyzu lepidlem. Podle jejich očekávání modelína s černobílými pruhy přilákala nejméně hmyzu. Naopak zbylé dvě přilákaly dohromady sedmkrát více komárů. „Chceme tak ukázat, že tmavá pokožka se světlými pruhy na těle je menším lákadlem pro komáry či ovády,“ napsali autoři studie a dodali, že by tak lidé mohli předcházet podráždění kůže, či dokonce nemocím, které komáři přenášejí. Černá barva láká komáry V současné vyspělé společnosti je však nepravděpodobné, že si začneme malovat proužky po těle jako zebry. „Barva oblečení také ovlivňuje to, jak nás komáři vnímají. Takže nenoste černou a preferujte raději světlejší barvy jako bílou nebo béžovou,“ řekla jedna ze spoluautorů studie Susanne Åkesson pro server CNN. Podle ní bychom se také měli vyhýbat reflexnímu oblečení, jelikož hmyzu připomíná vodu, kam kladou svá vajíčka.