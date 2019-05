V americké nemocnici vozí vzorky do laboratoře drony. Významně to šetří čas

Raleigh (USA) Jedna z nemocnic v americkém státě Severní Karolíně testuje používání létajících dronů pro převoz vzorků do laboratoře. Bezpilotní letouny totiž mohou urychlit diagnostikování pacientů až o tři hodiny, řekl americké stanici CBS doktor Stuart Ginn, který s nápadem přišel.

Dr. Stuart Ginn je jedním z doktorů, kteří se účastní projektu přepravy vzorků s pomocí dronů.

Areál nemocnice je velice rozlehlý, dostat vzorky pěšky do místní laboratoře tak může trvat až tři čtvrtě hodiny. Bezpilotní letoun tutéž vzdálenost urazí za pouhé čtyři minuty.



Drony za den stihnou osm letů do laboratoře a zpátky, a pomohou tak vyhodnotit asi 200 vzorků. Projekt nemocnice uskutečnila ve spolupráci s kurýrní společností UPS a technologickou firmou Matternet. Jedná se o vůbec první komerční dronovou linku schválenou Federálním úřadem pro letectví (FAA).

Doktor Ginn doufá, že bezpilotní letouny budou brzy spojovat i celé nemocnice. Podle jeho názoru by mohly pomoci překonat vzdálenosti mezi odlehlými regionálními nemocnicemi a specializovanými centry. „Možná by sem pacienti nemuseli jezdit a mohlo by o ně být postaráno v menším zařízení,“ sdělil.

Drony budou vzorky dovážet tři roky v testovacím režimu, zkoumat se bude mimo jiné také to, jak se je daří začleňovat do komerčního vzdušného prostoru. Společnost UPS se domnívá, že v budoucnu by mohl být projekt rozšířen do dalších nemocnic v zemi.