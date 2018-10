V Praze se otevře první filmové muzeum

V České republice doposud neexistovalo filmové muzeum. To se ale zanedlouho změní – filmové muzeum NaFilM v prosinci přivítá své první návštěvníky. Sídlit bude v centru Prahy, v historické budově Mozarteum.

Po úspěšných interaktivních výstavách Na film!, které dokázaly, že film v muzeu může bavit i vzdělávat návštěvníky všech generací, se týmu mladých realizátorů podařilo najít prostory pro stálou expozici. Filmové muzeum NaFilM se otevře v Jungmannově ulici, v jedinečné historické budově architekta Jana Kotěry. Po letech se tak podaří kulturou oživit místo, kde zpívala Ema Destinová, působilo legendární divadlo D34 založené E. F. Burianem nebo sídlilo hudební vydavatelství Supraphon.

Muzeum vzešlo z nadšení studentů, kterým byla za přínos projektu NaFilM při příležitosti letošního výročí jejich alma mater udělena prestižní cena Univerzity Karlovy.

„Založit filmové muzeum byl zpočátku spíš bláznivý nápad během studií – navštívila jsem řadu filmových muzeí v zahraničí a překvapilo mě, že u nás takové muzeum není. Copak ale mohou něco takového změnit studenti, ptala se nás spousta lidí. Uběhlo pět let a teď už s jistotou víme, že mohou. Jsem ráda, že nám vydrželo odhodlání a vůle bojovat za projekt, který dává smysl nejen nám, ale je prospěšný i veřejnosti. Je to jen další důkaz toho, že člověk musí vždycky snít výš, než na co má.“ říká Adéla Mrázová, jedna ze zakladatelek muzea NaFilM.

Za myšlenku filmového muzea se postavila i řada českých filmařů jako například Jiří Menzel, Zdeněk Svěrák, Olga Sommerová, Helena Třeštíková nebo Jan Hřebejk, kteří studenty podpořili formou video spotů.



Otevření filmového muzea v prostorech Mozartea vyžaduje náročnou rekonstrukci. Tvůrci se proto rozhodli vybrat zbývající peníze od veřejnosti, pro kterou chtějí nový kulturní prostor otevřít. Do budování muzea se tak může formou příspěvku ve veřejné sbírce na crowdfundingovém portálu Hithit.cz zapojit opravdu každý, a to zakoupením barvy na výmalbu prostorů, světla do expozice nebo součástek k jednotlivým exponátům. Dárci si mohou za poskytnutou podporu vybrat z mnoha odměn, mezi kterými nechybí ani vstupenky do muzea ani řada nevšedních zážitků.