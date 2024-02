Teprve dnes opravdu končí Vánoce. Na Hromnice nešijte ani netančete, sic vás skolí blesk

Freska s výjevem Uvedení Páně do chrámu z let 1906–1911 od Josefa Kastnera v karmelitánském klášteře ve Vídni | foto: Profimedia.cz

Jak je to tedy s těmi Vánocemi? Skončily na Tři krále, nebo ještě ne? Necháme si stromeček do jara, nebo už ho máme odstrojit? A jesličky už patří do skříně? Může se to zdát zvláštní, ale odpověď není jednoznačná.