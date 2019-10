VIDEO: Chobotnicím se nejspíše zdají sny. Vědce překvapil dokument o přírodě na televizním kanálu

USA Zdají se chobotnicím sny? Podle některých vědců je to možné. Důkazem má být video zachycující spící chobotnici, která mění barvy.

Záběry na spící chobotnici se objevily na známém televizním programu s dokumenty o přírodě a názvem Nature. Na videu se chobotnice jménem Heidi drží u skla akvária a spí. Nejde si nevšimnout, že chobotnice při spánku působí neklidně a neustále mění barvy. Zářivě bílá, žlutá, temně modrá. Její kůže „hraje“ všemi možnými barvami a jejich odstíny.

To, že chobotnice dokáže měnit barvu i strukturu své kůže, není nové zjištění. Pokud ale mění barvy i ve spánku, tak to podle vědců může naznačovat, že chobotnice dokážou snít. „Pokud sní, je to sen,“ uvedl se smíchem v dokumentu David Scheel z Aljašské pacifické univerzity zabývající se výzkumem chobotnic. Podle něj se chobotnici mohlo zdát o tom, že chytá a jí kraba.