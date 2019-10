VIDEO: Biologové nevěřícně zírali. Zjistili, že prasata dokáží používat nástroje

PAŘÍŽ/PRAHA Pokud se hovoří o nejchytřejších zvířatech, prasata nejsou zmiňována příliš často. Ale podle posledních výzkumů jsou chytřejší, než se na první pohled zdá. Dokáží totiž fungovat jako spolehlivá terapeutická zvířata a podle časopisu Mammalian Biology jsou schopná používat i nástroje.

Vědci totiž zaznamenali, že visajanské divoké prase, které je ohroženým druhem žijícím na Filipínách, dokáže používat klacky. A to k tomu, aby si dokázalo vykopat díry. Jako první si tohoto chování u divokých prasat všimla spoluautorka článku v Mammalian Biology Meredith Root-Bernsteinová z pařížské zoo.

Samici visajanského divočáka jménem Priscilla natočila na video, na němž má bachyně v tlamě klacek a kope s ním do země. „Přenášela listí z místa na místo a chvíli hrabala, pak vzala do tlamy plochý kus dřeva přibližně 10x40 cm dlouhý a začala s ním kopat,“ popsala své pozorování Root-Bernsteinová. Doposud nikdy nebylo zaznamenáno, že by kterýkoliv druh prasat používal nástroje.

„Používání nástrojů je velice význačným objevem,“ tvrdí Root-Bernsteinová. „K takto zásadním zjištěním nedochází často.“