02022020. Takové datum se bude opakovat až za 101 let, další za celé tisíciletí

Praha Stihli jste si užít druhý únorový den? Že ne? Pak jste přišli o něco výjimečného. Nedělní datum je totiž palindrom: slovo či číslo, které se pozpátku i popředu čte naprosto stejně. Zatímco s různými verzemi palindromů se setkáváme vcelku běžně, podslední den v týdnu nabídl jeden zcela unikátní. S podobným se lidé setkali naposledy před více jak 900 lety, další se odehraje za sto a jeden rok a poté to k dalšímu bude trvat opět přes 900 let.

„Jsme neuvěřitelní šťastlivci, že můžeme zažít takové speciální palindromové datum během našich životů, protože je zkrátka strašně vzácné,“ sdělil USA Today profesor Portlandské univerzity Aziz Inan.



Co tedy činí datum 02.02.2020 tak výjimečným? Zaprvé fakt, že se jedná o osm číslic, které se dají stejně číst dopředu i pozpátku. Mnoho palindromů pracuje s lichým počtem číslic (2.10.2012.) či dokonce jen ve zkrácené formě zápisu data (11.9.11), kde prostřední číslo figuruje jako jakási osa souměrnosti. Číslo 02022020 nemá osu souměrnosti ztotožněnou v čísle, ale má ji naopak mezi čísly (těmi prostředními), což palindromu automaticky přidává výjimečnosti.

Ještě unikátnější je, že datum zůstává palindromem ve všech zemích světa bez ohledu na to, zda obyvatelé státu preferují první psát den a poté měsíc a rok, jak je to ve zvyku třeba v Evropě, nebo psát první měsíc a až poté den a rok, jak to dělají například v Americe.



Inan takovéto palindromy nazývá „všudypřítomné“. Podle jeho propočtů poslední datum, které nabídlo podobný úkaz, bylo 11.11.1111. Tedy před více než 900 lety. Pokud byste chtěli zažít další, museli byste počkat zmíněných sto jedna let na datum 12.12.2121. Zdá se vám to jako předlouhá doba? Nezoufejte. Po roce 2121 se tento úkaz zopakuje dle Inana až 03.03.3030, tedy opět za více než 900 let.