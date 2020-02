Zhubni! Vypadáš jak kostlivec! Nemluv tak hlasitě! Buď dáma! Hvězda Sexu ve městě mluví o tlaku na ženy

Chovejte se jako dámy! Ale co to znamená? To ve videu vytvořeném pro magazín Girls! Girls! Girls! vysvětluje hvězda seriálu Sex ve městě Cynthia Nixonová. A poukazuje tak na množství stresu, kterým musí každá žena dennodenně procházet.

„Nesmíte být moc tlusté. Nesmíte být moc hubené. Najez se. Zhubni. Přestaň tolik jíst. Nejez tak rychle. Objednej si radši salát. Nejez sacharidy. Musíš shodit. Zkus dietu. Vypadáš jako kostlivec. Proč se prostě nenajíš? Nevypadáš zdravě. Dej si burgr. Muži mají radši ženy s plnějšími tvary. Musíš být drobná. Musíš působit žensky,“ odříkává ve videu herečka.

Video poukazuje na to, jak velký tlak je společností na ženy vyvíjen. Důležitá je postava, ale i to, jak ženy komunikují. Ve videu se vyskytují všechny tyto protichůdné požadavky, které by měla úspěšná žena v současnosti splňovat. „Chovej se jako dáma. Nemluv příliš hlasitě. Nemluv příliš. Nezastrašuj. Proč jsi tak neschopná? Nebuď zlá. Nechovej se povýšeně. Neprojevuj příliš své city. Nebreč. Nekřič. Nemluv sprostě. Jednou z tebe bude dobrá manželka. Přijmi jméno svého muže. Musíš porodit dítě. Nechceš teď děti? Později změníš názor,“ a nejen to ve videu, které natočil režisér Paul McLean, zazní z úst Nixonové.