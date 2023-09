Nejhorší případ sériového vraždění 21. století. Zdravotní sestra zabila šest novorozeňat a nehnula brvou

Zatčení nejzvrhlejšího mnohonásobného vraha v novodobé historii Británie proběhlo – po anglicku. „Lucy?“ ujistil se s citem zatýkající důstojník, když blondýnka otevřela dveře svého domku. Policistka jí pak jemně vysvětlila, že ji posadí na zadní sedadlo auta: „Lucy, posunu přední sedadlo (aby měla víc pohodlí).“ – „Ano, mám po operaci kolene,“ přikývla Letbyová. Jen její ruce za zády indikovaly, že je má v poutech – a že jde o zatčení.

Zatímco jeho dceru odváděli policisté, pan Letby, solidní člověk a povoláním účetní, jí vyměnil povlečení a ustlal postel. Rodiče si byli jistí: musí jít o kruté nedorozumění, brzy ji propustí. „To nemůže být pravda!“ protestovala matka, když soudce vynesl rozsudek.

Podivná, podezřele častá úmrtí

Do roku 2015 se v porodnici v Chesteru vyskytlo mezi novorozenci jedno, maximálně dvě úmrtí ročně. Ale toho léta zemřelo už čtvrté dítě. Jenom v červnu zemřely tři.

Doktor Stephen Brearey, lékař specialista v nemocnici zvané Hraběnka z Chesteru, k tomu řekl: „Revidovali jsme poskytnutou péči a neobjevili nic, co by se mělo udělat lépe.“ Všechny tři, a záhy čtyři, úmrtí spojovala přítomnost špičkově kvalifikované (tehdy pětadvacetileté) zdravotní sestry Lucy Letbyové. „Ale já jsem tehdy řekl: ,Ne, to je vyloučené, to nemohla zapříčinit Lucy, hodná Lucy.’“