Po stopách Hanzelky a Zikmunda. Cestovatel fotografoval stejná místa jako jeho slavní předchůdci

V mobilu má aplikaci, která jej každý den upozorní, že do západu Slunce zbývá hodina a půl. Pro fotografa na cestách neocenitelný pomocník. Tomáš Vaňourek je velkým obdivovatel nejslavnější československé cestovatelské dvojice Hanzelky a Zikmunda. Vypravil se po jejich stopách do Afriky a hledá místa, která na svých snímcích zachytili odvážní muži s tatrovkou, kteří v roce 1947 vyrazili do světa mimo jiné i hledat nová odbytiště pro výrobky československého průmyslu.

Lidovky.cz: Jaká je vaše nejoblíbenější knížka od Hanzelky a Zikmunda?

Obrácený půlměsíc. Byla to první publikace, kterou jsem od nich četl.

Lidovky.cz: Je to přeci jen starší literatura. Jaký jste měl čtenářský zážitek?

Prokousával jsem se tím snad pětkrát, protože je to z dnešního pohledu napsáno těžším jazykem. Obrácený půlměsíc se stal základem naší první výpravy v roce 2018, kdy jsme zamířili do Asie a hledali jsme místa, kde československá cestovatelská dvojice pobývala. Zároveň mi tam došlo, že jejich knihy obsahují další vrstvy.