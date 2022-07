Tipy na víkendové výlety po celé republice. Sláva česneku, závody na paddleboardech i jízdy historickou zubačkou

JIHOČESKÝ KRAJ

Plavba s prohlídkou pivovaru

23. a 24. 7., České Budějovice

Jako každý prázdninový, tak i tento víkend vás čeká plavba s prohlídkou nejstaršího budějovického Pivovaru Samson. Loď odjíždí z přístavní kavárny Vlnna v Českých Budějovicích. Už během samotné plavby se dozvíte spoustu zajímavostí nejen o pivovaru, ale i o historii města. Na místě vás pak čeká 1,5hodinová prohlídka s odborným výkladem. Dozvíte se, jak se pivo vyrábí, nahlédnete do rozsáhlého podzemí pivovaru, navštívíte unikátní humnovou sladovnu a nebude chybět ani komentovaná ochutnávka piva přímo z tanku. Více najdete ZDE.

PLZEŇSKÝ KRAJ

Závod traktorů na vrchu

23. 7., Žebnice, Plasy

V sobotu se bude v Žebnici u Plas na severním Plzeňsku konat 19. ročník Závodu traktorů do vrchu. Závod se jede jednokolově a stroje jsou rozděleny do čtyř kategorií: jednoosé frézy tovární výroby, traktory tovární výroby do 25 koní, traktory tovární výroby nad 25 koní a „Unlimited“ (traktory domácí výroby). Každoročně se závodu účastní okolo 70 strojů. Pro diváky a závodníky je připraven doprovodný program (závodní simulátor, výstava historické a vojenské techniky a další), občerstvení a pivní lanovka.

Víkend otevřených podzemních štol

23. a 24. 7., Chotěšov

Návštěvníci zdejšího kláštera na jižním Plzeňsku mají jedinečnou příležitost podívat se do klášterních podzemí se speleology, kteří provádějí jejich průzkum. V každé skupině může být nejvýše osm osob, proto je na všechny časy nutná rezervace. Pro zarezervování termínu volejte kastelánku na tel. 602 401 200. Více najdete ZDE.

ÚSTECKÝ KRAJ

Den Ohře v Žatci

23. 7., Žatec

Předposlední červencová sobota bude patřit oslavám Dne Ohře v Žatci. Konat se bude přímo u řeky a především pro rodiny s dětmi je připraveno šestikilometrové putování podél Ohře. Trasa účastníky zavede ze Žatce k Libočanům, směrem na Stroupeč a také k bývalému Dreherovu pivovaru. Start putování bude v 10 hodin u cyklostezky na levém břehu řeky v Žatci naproti loděnici. Parkování je možné u žateckého koupaliště, pak stačí jen přejít lávku pro pěší. Na místě dostanou účastníci kartičku, na které bude místo pro sedm razítek. Ta mohou nasbírat po splnění zábavných úkolů po cestě. Více najdte ZDE.

LIBERECKÝ KRAJ

Dny lidové architektury

23. a 24. 7., Krásná, Pěnčín

O víkendu se v Krásné v Českém ráji kolem Kittelova domu konají již tradiční Dny lidové architektury Čech, Moravy a Slezka. Akce se koná nejen na Krásné, ale v Libereckém kraji a jeho bezprostředním okolí. Letošní ročník vás zavede i do veřejnosti nepřístupných a méně známých objektů v Krásné, ale očekávat lze i řadu zážitkových akcí, řemesel a kulturní program. Více najdete ZDE.

Za pohádkou na zubačku

23. 7., Tanvald

V sobotu můžete na legendární zubačku vyrazit za pohádkou. Pro děti bude připraven pohádkový okruh okolo nádraží v Kořenově, jezdit budou zvláštní ozubnicové vlaky. Akci pořádá Železniční společnost Tanvald na jediné české ozubnicové trati z Tanvaldu do Kořenova a Harrachova. Zvláštní vlaky bude tvořit historický motorový vůz Singrovka, vozy Balm a unikátní ozubnicová lokomotiva Rakušanka. Jízdenky do zvláštních vlaků lze koupit v den akce v předprodeji na nádraží v Tanvaldě nebo přímo ve vlacích. Cestující budou odbaveni historickými lepenkovými jízdenkami i průvodčími v historických uniformách. Více najdete ZDE.

Anenská slavnost

23. 7., Jizerka, Kořenov

Sobotní slavnost kolem půl jedenácté zahájí příjezd kočárem vrchnosti zakladatele zdejších skláren a po celý den bude probíhat bohatý program. Stánkaři budou nabízet a většinou i před zraky návštěvníků vyrábět tradiční výrobky. Nejvíce bude zastoupena zejména pro tento kraj typická výroba bižuterie i výroba figurek přímo u kahanu v hale bývalé sklárny. Budou ale hojně zastoupena i jiná tradiční řemesla a výroby – výrobky ze dřeva a z kovů, různé druhy keramiky, hračky z vlny, háčkované kloboučky, perníčky, ruční výroba nožů. Připraveno pro návštěvníky bude i jídlo a pití různých chutí ve stáncích i v restauracích na Jizerce. Více najdete ZDE.

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Architektem s Jurkovičem

23. 7., zámek Nové Město nad Metují

Novoměstský zámek je jednou z nejnavštěvovanějších památek v kraji. Velkou měrou k tomu přispěl i věhlasný architekt Dušan Jurkovič, který zámku na počátku 20. století vtiskl jedinečnou podobu moderního sídla s úctou a citem k památce. V sobotu mohou návštěvníci opět zažít netradiční a interaktivní prohlídku „Architektem s Jurkovičem“. Ocitnou se nejen v místech areálu zámku, o nichž možná ani netušili, že existují, ale současně se setkají s oživlou postavou samotného architekta Dušana Jurkoviče – autora úprav zámku z počátku 20. století pro rodinu Bartoňů z Dobenína. Prohlídka je vhodná také pro rodiny s dětmi a začíná v 11.00, 13.00 a 15.00 hodin. Více najdete ZDE.

KRAJ VYSOČINA

Mistrovství ČR v paddleboardingu 2022

22. až 24. 7., Dalešická přehrada

Pláž Autocampu Wilsonka bude hostit mistrovství České republiky v paddleboardingu. Třídenní klání vyvrcholí v neděli po závodech vyhlášením celkových mistrů ČR. Závody jsou otevřené pro všechny včetně začátečníků či dětí. Akce je ideální pro rodiny s dětmi. Do kempu mohou i psi. Sobota bude ve znamení akčního programu pro celou rodinu (vodní atrakce, lezení, biatlonová střelnice, skákací hrad, výtvarná dílnička) a večerního koncertu bigbítové kapely BSB. Více najdete ZDE.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

Popelka na zámku

24. 7., Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz v neděli opět uvede oblíbenou pohádkovou prohlídku. Pohádka o Popelce se odehraje na prohlídkové trase zámku a nejen děti s rodiči se tak mohou stát součástí tohoto nebývale krásného příběhu. Délka této speciální kostýmované prohlídky je přibližně 45 minut. Začátek prohlídky je vždy ve 13.30, 14.30 a 15.30 hodin. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace na telefonním čísle 544 227 548 nebo si můžete vstupenky předem zakoupit přes internet. Více najdete ZDE.

ZLÍNSKÝ KRAJ

Festival česneku 2022

23. 7., zámek Buchlovice, Uherskohradišťsko

Festival česneku je akce pro celou rodinu se spoustou zábavy, občerstvením, ale také poučením. Je určena pro zastánce tradičního pěstování vysoce kvalitního česneku, stoupence tradičních řemesel a kultury a také pro gurmány vyznávající tradiční českou kuchyni. Česnekové slavnosti každoročně přilákají odborníky, pěstitele, gurmány i rodiny s dětmi – ti všichni si na nich najdou to své. O zábavu se postarají hry, hudební vystoupení a netradiční soutěže, jejichž společným jmenovatelem je česnek. Hlavní atrakcí ovšem zůstává koupě kvalitního českého a moravského paličáku od desítek prověřených trhovců. Více najdete ZDE.

Romská píseň

23. 7., Rožnov pod Radhoštěm

Již 28. ročník mezinárodního festivalu Romská píseň bude v sobotu hostit Valašské muzeum v přírodě. Program bude zahájen v areálu Dřevěného městečka od 13.00. V komorním amfiteátru vystoupí tanečníci a pěvecké soubory z Polska, Slovenska a České republiky. Více najdete ZDE.

OLOMOUCKÝ KRAJ

Josefkol 2022

23. a 24. 7., Čechy pod Kosířem

Mezinárodní sraz mistrů řemesla kolářského a kočárnického hostí o víkendu Muzeum historických kočárů v Čechách pod Kosířem. Zájemci uvidí práci řemeslníků, kteří umí zpracovat ty přírodní materiály, jako je dřevo, ocel, sklo i textilie patřící ke kočárům.

Na akci Josefkol nebudou chybět ani do kočárů zapřažení ušlechtilí koně z celé České republiky, které budou řídit zkušení mistři opratí. Sobotní večerní program plný napětí a ohňových efektů návštěvníky přivede k zamyšlení, jak se dříve žilo bez elektřiny či plynu. Více najdete ZDE.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Komentované prohlídky skleníků v ZOO Ostrava

23. a 24. 7., Ostrava

Do tropů s průvodcem se můžete podívat tento a každý další víkend v 11.00 nebo ve 14.00 hod. Sraz zájemců je vždy u vstupu do zoo, kde si skupinu vyzvedne průvodce. Z důvodu omezené kapacity je nutná rezervace předem na tel. čísle 596 241 269 či osobně na vrátnici zoo. Ve skleníkovém areálu rostou tropické a subtropické rostliny, jež se využívají k dekoraci a údržbě expozic v areálu zoo. Také se zde pěstuje kolekce ovoce a zeleniny tropického a subtropického pásma, včetně různých druhů bylinek a koření. Více najdete ZDE.

