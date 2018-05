Remkův skafandr či Kubišova bomba. Unikátní výstava ukáže výjimečné předměty české historie

PRAHA Češi a Slováci si letos připomínají sto let od vzniku republiky. Vojenský historický ústav při té příležitosti připravil dosud nevídanou výstavu Doteky státnosti, která má veřejnost seznámit s unikátními předměty, které byly součástí důležitých okamžiků našich dějin. Veřejnost tak bude od čtvrtka mít možnost prohlédnout si v Jízdárně Pražského hradu například bombu Jana Kubiše či kosmický skafandr Vladimíra Remka.

„Za dobu působnosti Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) a jeho předchůdců se podařilo shromáždit statisíce ojedinělých sbírkových předmětů. Tyto předměty byly svědky historických událostí, které ovlivňovaly dějiny českého státu. V Jízdárně Pražského hradu představujeme výběr z toho nejcennějšího,“ přibližuje pro Lidovky.cz ředitel muzejního odboru VHÚ a zároveň autor výstavy Michal Burian.



Výstava Doteky státnosti, jež se koná pod záštitou prezidenta Miloše Zemana, bude veřejnosti přístupná od 10. května do 30. října. A to každý den od 10 do 18 hodin. VHÚ ji ke stému výročí Československa připravil ve spolupráci s dalšími institucemi, například Správou Pražského hradu, Národním muzeem či Archivem Poslanecké sněmovny.

Návštěvníci se budou moct zblízka seznámit třeba s uměleckými díly Josipa Plečnika či Františka Kupky, prvním československým letadlem Bohemia B-5, falešnou legitimací Václava Morávka, jednoho z členů legendární odbojové skupiny Tři králové, odposlouchávacími zařízeními StB nebo již zmiňovanou bombou Jana Kubiše a kosmickým skafandrem Vladimíra Remka.



Mezi početným množstvím dokumentů a artefaktů se dále objeví také návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993, tretry Emila Zátopka, talisman českých hokejistů při olympijském tažení v Naganu 1998, dlaždice s dvouocasým lvem z hradu Zvíkov, zkrvavená vlajku ze srpna 1968, kdy v Československu započala sovětská okupace, či fotbalový míč ze zápasu mezi výběrem spojeneckých armád a britské armády, jenž se konal 15. března 1941 v Londýně. Část expozice přitom bude každý měsíc obměňována a doplňována.

Poštovní schránka systému Paris pomalovaná hákovým křížem (1938).

„V květnu budou mít návštěvníci mimořádnou příležitost prohlédnout si originály ústavy od roku 1920 do současnosti, jež na výstavu zapůjčil Archiv Poslanecké sněmovny. Další měsíce budou představeny dokumenty o uznání Československa a poté písemnosti vztahující se ke vzniku protektorátu či k Mnichovské dohodě. Říjen bude věnovaný prezidentským volbám,“ říká Aleš Knížek, ředitel VHÚ.



„Tato výstava je poctou demokratickým hodnotám, na jejichž základě byla republika vybudována, připomíná však i nelehká období našich dějin,“ dodává Knížek.