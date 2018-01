Obdivuhodný výkon Witowské, nebála se nepříjemných otázek, míní expertka

PRAHA Měla posloužit jako náhrada za zkušeného Václava Moravce, jenž moderování klíčového prezidentského duelu odmítl. Světlana Witowská však řízení nejsledovanější politické debaty v české historii zvládla. „Nebála se ptát na otázky, na něž by se jiní radši neptali,“ hodnotí její projev v rozhovoru pro Lidovky.cz Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingu a PR při Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy.

Lidovky.cz: Podstatná část veřejnosti se shoduje, že jestli čtvrteční debata měla vítěze, je jím moderátorka Světlana Witowská. Její řízení diskuze ocenili i samotní prezidentští kandidáti. Jak hodnotíte její výkon?

Rozhodně byla profesionální. Na začátku bylo vidět, že je trochu nervózní, což je naprosto pochopitelné. Prostředí bylo velmi rigidní, sešněrované a bylo poměrně obtížné celou dramaturgii a režii debaty zvládnout. Pak se ale uvolnila.

Lidovky.cz: Co byste na jejím projevu vyzdvihla?

Obdivuji její technickou schopnost a komunikačně to bylo také v pořádku. Tento typ debaty nelze udělat bez toho, aniž byste neskočil někomu do řeči. Byla schopná velmi dobře reagovat, nebála se položit otázky, které by jiný moderátor radši ani nepoložil.

Lidovky.cz: Jaké například?

Konkrétně dotaz na sponzory u Miloše Zemana (prezident a jeho okolí až do čtvrtka tajili jména sponzorů spolku Přátelé Miloše Zemana, jenž mu platil kampaň, v debatě jejich seznam částečně odhalil – pozn. red.). Jiní by se možná nezeptali, nebo ano, ale útočnějším tónem, kdežto Světlana Witowská položila otázku velmi jemným tónem. Bylo jasné, že to není jednoduchá situace, ať už komunikačně nebo lidsky, ale ustále ji úplně s klidem. Mohla se zeptat trochu jinak, jestli má Zeman také etickou komisi, jakou má Drahoš. Ale zeptala se, jak se zeptala.

Moderátorka Světlana Witowská během diskuse mezi prezidentskými kandidáty.

Lidovky.cz: Přikládáte to skutečnosti, že je žena? Tudíž kandidáti neměli potřebu se s ní poměřovat a více ji respektovali?

Spíš šlo o to, že s ní kandidáti nemají tolik zkušeností. Václav Moravec je značka sám o sobě. Hosté se k němu nestaví jako k moderátorovi, ale už ho berou jako názorového protivníka, zatímco ji ne. Myslím si, že se jí podařilo vyvážit obě dvě strany, ani jednomu z kandidátů nenadržovala.

Lidovky.cz: Předvedla výkon, který byste od moderátora klíčové televizní diskuze mezi prezidentskými kandidáty očekávala?

Je to příjemné překvapení zejména v kontextu toho, co jsme viděli předtím v prezidentských debatách ve druhém kole. Myslím si, že to byl obdivuhodný výkon, zvlášť, když si takový typ debaty můžete vyzkoušet jednou za pět let.

Denisa Hejlová, vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR FSV UK.

Lidovky.cz: Řekla si Witowská o to, aby dostala v televizi více prostoru?

Neumím posoudit. Mohu jen říct, že její výkon byl dobrý a postupně se v průběhu debaty zlepšoval.

Lidovky.cz: Diskuze na ČT se v mnoha aspektech lišila od té na Primě. Která podle více splnila účel prezidentského televizního klání?

Debata na ČT působila důstojněji. Takhle by to v zásadě mělo vypadat. Debaty v prvním kole byly jiné povahy, všechny byly mnohem kultivovanější. Tím, že v nich nebyl přítomen Miloš Zeman. Debata ve druhém kole pak byla jenom na Primě a ta byla opravdu pod úroveň, formou i obsahem.

Lidovky.cz: Narážíte na hlučné a neurvalé obecenstvo, bez něhož se čtvrteční debata obešla?

Obecenstvo tam bylo, ale chovalo se kultivovaněji. Byl lepší výběr témat. Témata, která byla na Primě, byla jednoznačně komunikačně výhodná pro Miloše Zemana.

Lidovky.cz: Debata na ČT se stala nejsledovanější politickou debatou v tuzemské historii. V průměru ji vidělo 2,6 milionů diváků, zatímco duel na Primě „pouze“ 2,2 milionů. Svědčí to - i ve spojitosti s tím, co jste nyní řekla - o tom, že veřejnoprávní televize umí organizovat debaty lépe?

ČT také vysílá pořad Máte slovo s Jílkovou, to je typ bulvární manipulativní debaty, kterou předvedla Prima. ČT mohla udělat debatu v tomto stylu. Není to, že by takový styl debaty neznala. Je to ale spíš otázka na management televize, já se neodvažuji spekulovat.

Lidovky.cz: Je něco, co byste diskuzi na ČT vytkla, co se dalo zlepšit? Například zvuk, který se v budově Rudolfina poněkud rozléhal?

To jsou technické věci, které mi nepřísluší hodnotit. Přišlo mi, že možná osvětlení kandidátů bylo hodně ostré. Ale jinak mi symbolická volba místa přišla dobrá. Rudolfinum je součástí české historie.