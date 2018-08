Ruské pravoslaví trpí bojem na Donbasu. Ukrajina nejspíš dostane vlastní církev

PRAHA Biskupové pravoslavné církve v Moskvě a Kyjevě napjatě čekají na zásadní rozhodnutí, zda Ukrajina získá právo být samostatnou církví. Ukončila by se tak stovky let trvající vláda ruského patriarchy nad ukrajinskými biskupy. Z Moskvy se tak v pátek vypraví patriarcha do Istanbulu, aby loboval proti takovému rozhodnutí.

Rozhodnutí o založení samostatné ukrajinské církve byl měl vynést v nejbližších měsících patriarcha Bartoloměj, který sídlí v Istanbulu a je považovaný za „prvního mezi rovnými“ Pravoslavné církve.



Nařízení, o němž rozhodne pravoslavný synod, vznikne na pozadí čtyři roky trvajícího konfliktu mezi Kyjevem a Ruskem podporovanými rebely na východě Ukrajiny. Právě tento střet odvrátil řadu Ukrajinců od moskevské církve.

Moskevský patriarcha Kirill je připraven jednat a nehodlá připustit možnost oddělení ukrajinské církve. Podle něj by oddělení od Moskvy znamenalo „celopravoslavnou katastrofu.“ Právě proto se v pátek odebere do Turecka za patriarchou Bartolomějem, aby oddělení zabránil.

Konstantinský patriarcha Bartoloměj (vlevo) a moskevský patriarcha Kirill.

Pravoslavná církev na Ukrajině je v současnosti v rozkolu. Část duchovních představitelů přísahala loajalitu Moskvě, zatímco druhá část se rozhodla být pod křídly zatím oficiálně neuznávaného patriarchy Filareta, který sídlí v Kyjevě.

Konstantinopolský arcibiskup Bartoloměj je považován za jednoho z nejvlivnějších patriarchů, jelikož jeho církev je nejstarší pravoslavnou institucí. V současnosti však nejsilnější pozici má Rusko, jelikož jeho církev má nejvíce věřících.

Je zatím nejasné, co by rozdělení církve na ukrajinskou a ruskou reálně přineslo v praxi. Ruský expert Andrej Desnický uvedl pro agenturu AFP, že „upřímně nikdo neví“, kolika církví by se následně musela Moskva vzdát.

Podle expertů je však jasné, že by případné rozhodnutí o uznání ukrajinské církve naprosto změnilo pozici moskevské církve v rámci pravoslavného světa. Podle ukrajinských politiků i církevních představitelů, kteří společně lobovali u patriarchy Bartoloměje za samostatnou ukrajinskou církev, je již konstantinopolský patriarcha rozhodnutý, jen své rozhodnutí zatím neohlásil. Doufají, že patriarcha Kirill nenalomí již přesvědčeného Bartoloměje.