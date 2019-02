Hlava pravoslavné církve v Česku? ‚Putinův‘ patriarcha Kirill by mohl přijet letos v létě

PRAHA Do Česka by v polovině letošního roku mohla přijet hlava ruské pravoslavné církve. Moskevský patriarcha Kirill, jenž má blízko k ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, by měl navštívit například chrám svatého Cyrila a Metoděje v Praze. Mluví se i o setkání s prezidentem Milošem Zemanem, mluvčí Hradu Jiří Ovčáček to ale nepotvrdil.

Jako nejpravděpodobnější datum Kirillovy návštěvy se jeví měsíc červen. Přesný termín a program ale prozatím není zřejmý. Podle zástupců tuzemské pravoslavné církve totiž patriarcha moskevský a celé Rusi ještě příjezd nepotvrdil.



„Mluvilo se o tom, když byl náš biskup nedávno na návštěvě Ruska. Zatím ale není nic oficiální, musí to ještě potvrdit druhá strana,“ řekl serveru Lidovky.cz Štefan Lohojda, ředitel úřadu eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie.

Kirill, nejvyšší představitel ruské pravoslavné církve.

Podle hlasů z církevního prostředí by měl Kirill v Česku zavítat na prohlídku pravoslavného chrámu svatého Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici, kde před 77 lety zemřelo sedm československých výsadkářů spojených s operací Anthropoid. Krypta, v níž parašutisté zahynuli, je pro pravoslavné věřící posvátným místem.



„Byla by to významná událost. Tento chrám ale zažil množství takových návštěv,“ podotkl duchovní správce objektu Václav Ježek s tím, že v roce 2013 zavítal do kostela například konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, nejvyšší představitel pravoslavného křesťanství - tzv. první mezi rovnými.

Chrám sv. Cyrila a Metoděje v Praze.

Podle informací serveru Lidovky.cz by se dvaasedmdesátiletý patriarcha Kirill, jenž je kritizován za svou údajnou servilnost Putinovu režimu, mohl setkat také s českou hlavou státu Milošem Zemanem.



Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček ovšem podle svých slov nemá o této záležitosti žádné informace. Komentovat nechtěl ani, zdali by Zeman případné setkání s patriarchou uvítal. „To je vysoce spekulativní otázka, kterou proto ponechám bez odpovědi,“ dodal.

Pro Kirilla by to byla vůbec první návštěva Česka ve funkci nejvyššího představitele ruské pravoslavné církve, jímž je od ledna 2009. Podle uznávaného religionisty Zdeňka Vojtíška by šlo o důležitý moment pro pravoslavné křesťany, kteří jej vnímají jako hodně váženou osobnost.

Spor kvůli ukrajinské církvi

„To, na co mnoho ostatních lidí hledí s podezřením, tedy na sepětí patriarchy s putinovským režimem, není pro pravoslavné křesťany problematické. Oni vědí, že současná situace sice ve všem ideální není, ale blízkost sféry náboženství a politiky je neznepokojuje. Naopak,“ přiblížil pro Lidovky.cz vedoucí Katedry religionistiky na Husitské teologické fakultě Univerzity Karlovy.

„V hodnocení praktické Kirillovy církevní politiky, která úzce souvisí i s politikou státní, mají pravoslavní křesťané u nás samozřejmě rozdílné názory. Patrně většina z nich ale Kirilla podporuje v jeho odporu k tomu, aby ukrajinská církev byla uznána jako samostatná (autokefální), a ukrajinského patriarchu Epifania vidí jako rozkolníka,“ dodal Vojtíšek. Podle něj tak může být jedním z účelů Kirillovy návštěvy také upevnění jeho pozice v tomto sporu, neboť se uvnitř církve objevují i opačné pohledy na situaci.



Procesu získávání samostatnosti ukrajinské pravoslavné církve se podrobně věnuje Náboženský infoservis.

Rozkol vyvolalo nedávné sloučení tří ukrajinských pravoslavných církví v jednu národní. Ta se tak zbavila podřízenosti na ruské pravoslavné církvi a po více než 300 letech se stala nezávislou. Odtržení odsouhlasil konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, jenž má jako jediný právo udělovat takzvanou autokefalii.

S tímto krokem ostře nesouhlasila hlava ruské pravoslavné církve Kirill, jenž rázem zastavil veškeré styky s konstantinopolským patriarchátem. Zároveň si na Ukrajinu postěžoval v listech odeslaných nejvyšším představitelům světových církví i mezinárodních organizací, včetně papeže Františka a generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese. Rozhodnutí patriarchy Bartoloměje odsoudil také metropolita Českých zemí a Slovenska Rastislav, podle něhož šlo o „legalizaci ukrajinských rozvratníků“.