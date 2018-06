Rusko ovládl režim míče. Fanoušci, kteří vlastní speciální pas, nepotřebují vízum

MOSKVA Do Ruska míří jeden a půl milionu milovníků fotbalu, aby si bez ohledu na politické roztržky užili zdejší pohostinnosti. Je velkolepá. Kdo fandí fotbalu, cestuje bez víz a po Rusku zadarmo. Kdo ne, necestuje vůbec.

Takzvané fotbalové výnosy prezidenta Vladimira Putina, podepsané 12. května, natolik znesnadní po dobu konání Mistrovství světa ve fotbale 2018 pohyb těch, kdo nemíří na stadiony a nevlastní pas fanouška, že by měli raději zůstat doma. A to především Kavkazané a Asijci, na které bude soustředěna ve „fotbalových městech“ mimořádná pozornost. Ovšem těm, koho zajímá výhradně fotbal, Rusko otevřelo náruč dokořán.



Kdo si pořídil plastovou kartičku s čipem a k tomu vstupenky na utkání, může od půlnoci 4. června až do 15. července 23.59 vstoupit na území Ruské federace bez víza. V tomto období totiž platí nejen v jedenácti městech, kde se hraje některý ze zápasů, ale i na nádražích, letištích a jinde takzvaný režim mistrovství světa. Pro fanoušky je připraveno přes 700 přesunů různými dopravními prostředky mezi hotely, stadiony i městy, to vše zadarmo. Navíc bude vypraveno 576 vlaků, Aeroflot přichystal pro majitele pasu letenky do vybraných destinací za cenu pět rublů (necelé dvě koruny).

Podle organizátorů je Rusko první zemí v historii, která pro návštěvníky fotbalového mistrovství připravila tolik úlev.

Památeční bankovka

Ruská banka vydala dokonce pamětní storublovou bankovku, jež má fotbalový svátek navěky připomínat. „Je to pro nás zároveň mistrovství světa v pohostinnosti,“ prohlásil předseda parlamentního výboru pro tělovýchovu Michail Děgťarjov. Přiznal, že s takovým množstvím zahraničních návštěvníků se země ještě nesetkala. Když se k nim přidají domácí, bude to pro bezpečnostní složky, které jsou v Rusku zvyklé pohyb lidí bedlivě kontrolovat, zkouška nervů. Do služby jsou povolány desetitisíce policistů, tajní agenti budou i mezi diváky. Ti by ale neměli zaznamenat žádné omezování osobní svobody. Když nebudou vykřikovat nic o právech homosexuálů, rasismu, o zavražděných ruských emigrantech v Británii nebo o Ukrajincích, kteří sedí v ruských trestaneckých koloniích, měli by se v Rusku cítit komfortně.



Ruská banka u příležitosti MS představila pamětní storublovou bankovku. Celkem vydá 20 milionů kusů těchto bankovek

Gulčechru Alijevovou z Uzbekistánu fotbal nezajímá. Všechny pobytové dokumenty má ona i její syn Anvar v pořádku. Stejně je ale 11. května zadrželi policisté z obvodního oddělení Ramenki v Moskvě. „Máme příkaz před mistrovstvím všechny migranty zatýkat a deportovat,“ sdělili jim. I tento nepsaný zákon je ale možné obejít za určitou sumu peněz, o niž si policisté „slušně“ řekli. Když Gulčechra odmítla dát úplatek, skončila i se synem na pět dnů za mřížemi. Policisté trvali na svém: „MS ve fotbale vyžaduje mimořádná opatření a mimořádné finanční oběti – zaplaťte, nebo musíte opustit Rusko.“ Podle ochránkyně práv přistěhovalců Valentiny Čupikové jsou už v těchto dnech mnohonásobně četnější hlášení o nezákonném zatýkání, mučení a požadování obrovských úplatků.

110 milionů rublů na lov koček

Na MS nevydělává jen ministerstvo vnitra s pomocí odlovu migrantů, ale i rasové. Už v lednu byl vyhlášen státní tendr na likvidaci potulných koček a psů ve fotbalových městech. Stát vyčlenil 110 milionů rublů. „Za tyto peníze mohla proběhnout sterilizace, vakcinace i výstavba útulků po celé zemi, ale oni dali přednost masovému vraždění,“ uvedla ruská ochránkyně zvířat Jekatěrina Dmitrijevová.

Podobně jako v roce 1980 před sovětskou olympiádou v Moskvě zavedl Kreml nyní řadu dalších opatření, která mají v očích hostí učinit Rusko hezčí, bohatší, estetičtější a bezpečnější. Podle agentury RBK dostanou agenti působící kolem stadionu i na nich 60 kusů přenosných komplexů Arbalet, které dokážou rychle odhalit a zneškodnit nejrůznější létající přístroje. V případě MS se počítá především s bojem s drony a nepilotovanými letouny.

Teroristé, doufejme, šampionát vynechají, kdo si ho ale ujít nenechal, jsou kobylky. V některých oblastech Ruska už kvůli žravým sarančatům vyhlásili výjimečný stav. Blíží se i k Rostovu na Donu a Volgogradu. V obou městech se má v rámci MS hrát. Pokud tedy sarančata nesežerou trávníky is tribunami. „Máme chemikálie i oddíly připravené k ošetření území,“ prohlásil náměstek ministra zemědělství Džambulat Chatuov. Bitvu svádí i s dalším nevítaným tvorem – komáry. Ve Volgogradu už chemicky ošetřili i samotný stadion a jeho okolí do vzdálenosti 15 kilometrů.