Rusko prý přišlo při útoku na svou základnu v Sýrii o sedm letounů. Armáda to popírá

MOSKVA Ruské ministerstvo obrany popřelo tiskovou zprávu o ztrátě sedmi letadel v Sýrii. Ve středu to napsal ruský list Kommersant, podle nějž Rusko o letadla přišlo koncem prosince při útoku na svou leteckou základnu Hmímín v Sýrii. Deník to označil za největší jednorázovou ztrátu letecké techniky od ruského vstupu do válečného tažení v zemi v září 2015. Ruské ministerstvo obrany dnes ale zprávu popřelo, přiznalo ovšem smrt dvou vojáků při ostřelování základny Hmímím.

Kommersant napsal, že Rusko poslední prosincový den ztratilo nejméně čtyři bombardéry Su-24, dva stíhací stroje Su-35S a transportní letoun An-72. Zničen prý byl také sklad munice. Při útoku, který provedli islamisté, utrpělo zranění deset vojáků, tvrdí list.



„Zpráva Kommersantu o údajném zničení sedmi ruských letadel na letecké základně Hmímím je lživá. Ruské letectvo v Sýrii je připraveno k boji a stále plní svou misi,“ sdělilo k tomu dnes ministerstvo obrany.

Přiznalo ale, že při ostřelování Hmímímu přišli 31. prosince o život dva ruští vojáci. „Mobilní podvratná skupina 31. prosince náhle zaútočila na leteckou základnu Hmímím minometnou palbou. Dva vojáci byli zabiti,“ sdělilo dnes ministerstvo.

Ve středu tento úřad oznámil, že v Sýrii 31. prosince kvůli technické poruše havaroval ruský vrtulník Mi-24. Oba piloti zahynuli a palubní technik byl zraněn.