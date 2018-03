Ruský velvyslanec bude vysvětlovat Stropnickému výroky o Novičoku a soud s Rathem

PRAHA Ministr zahraničí Martin Stropnický (ANO) si na středu předvolal ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Chce od něj slyšet vysvětlení výroku ruské diplomacie, že jed novičok použitý při útoku na přeběhlého ruského agenta v Británii mohl pocházet z Česka. Stropnický už v sobotu ruské tvrzení odmítl.

Vyhoštění ruských diplomatů? „Na dopoledne je na ministerstvo zahraničí předvolán velvyslanec Ruské federace Alexandr Vladimírovič Zmejevskij, aby nám vysvětlil lživý výrok ruské strany,“ uvedlo ministerstvo na twitteru. Novičokem byl tento měsíc v Británii přiotráven bývalý ruský agent Sergej Skripal a jeho dcera. Při otravě byla podle několika zdrojů použita nervově paralytická látka vyvinutá v někdejším Sovětském svazu. Britové viní z útoku Rusko, které to odmítá.

Moskva obvinění opakovaně odmítla. Ruské ministerstvo zahraničí v sobotu uvedlo, že použitá látka mohla pocházet z Česka, Slovenska, Švédska nebo Británie. Stropnický tvrzení ve stejný den odmítl, označil ho za standardní způsob, jak manipulovat informace a odvést pozornost. Ruské tvrzení odmítla i ministryně obrany Karla Šlechtová (ANO). Skupina 27 senátorů vyzvala vládu jako celek, aby se proti ruskému tvrzení ohradila. Poslanci TOP 09 vyzvali Stropnického, aby zvážil i vyhoštění ruských diplomatů.

Johnson o Rusku. Kvůli kauze otravy Skripala a jeho dcery v 15:00 britský ministr zahraničí Boris Johnson vystoupí v zahraničním výboru Dolní sněmovny.

Vrcholí soud s Rathem. Pokračují závěrečné řeči v korupční kauze kolem bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha. Ten by měl jít za příjímání úplatků na osm až devět let do vězení. V závěrečné řeči to soudu navrhl státní zástupce Petr Jirát. Podle něho by také bývalému vrcholnému politikovi měl propadnout veškerý majetek.

Vládní námluvy. Proběhne schůzka expertních týmů ANO a ČSSD o školství a životním prostředí.



Parlament o daních. Pokračuje schůze Poslanecké sněmovny. Poslanci by měli schvalovat novelu o České národní bance a změny v daňovém řádu. Následně se budou zabývat předlohami v prvním čtení.



Jak zdanit Facebook? Evropská komise představí plán na spravedlivější zdanění velkých nadnárodních internetových firem jako je Facebook.

Slovenská krize. Na Slovensku budou probíhat jednání o vyřešení vládní krize poté, co prezident Andrej Kiska v úterý odmítl jmenovat novou vládu ve složení, které mu předložila dosavadní koalice.