Sám doma a zhulený. Ryan Reynolds připravuje parodii na vánoční klasiku

LOS ANGELES „Kevina“ sice rodiče zapomenou doma, ale on svůj volný čas věnuje kouření marihuany. Na zloděje čekají nástrahy, ale i halucinogenní opar ve vzduchu. Alespoň takhle si oblíbený snímek Sám doma představil pro svůj nový projekt Ryan Reynolds.

Americký herec. scenárista a režisér Ryan Reynolds připravuje parodii na oblíbený vánoční film Sám doma (Home Alone) v podobě snímku s pracovním názvem Stoned Alone (Sám doma a zhulený). Příběh bude téměř stejný, až na to, že se Reynoldsově „Kevinovi“ (tentokrát dvacetiletému mladíkovi) podaří vykouřit obrovské množství marihuany. Zlodějům tak bude čelit v lehce podroušeném stavu. Snímek by měl mít americký rating R (restricted), který se dává filmům výhradně pro dospělé publikum.



Reynolds bude snímek produkovat. Do režisérského křesla usedne Američanka Augustine Frizzellová (Přízrak, Průšvihář). O scénář se postarají Kevin Burrows a Matt Mider (oba stojí za novým snímkem Zásilka pro Netflix). Datum premiéry ani další detaily zatím nejsou známé.