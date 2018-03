Šansioniéři nestárnou. Charles Aznavour se vrací, stále ve formě

V pátek 16. března se francouzský šansoniér Charles Aznavour po dvou letech vrátí do pražského Kongresového centra. Koncert třiadevadesátiletého umělce je součástí turné, jež vede z Amsterdamu přes Prahu do Moskvy, Ósaky, Tokia a Londýna.

„Vůbec se necítím na umírání, to nechám těm, kdo jsou depresivní. Jsem optimista, jakého byste zřídkakde na světě našli,“ říká zpěvák a skladatel, jenž se narodil v roce 1924 v Paříži arménským rodičům, kteří uprchli z vlasti před genocidou.

Jako aktivní hudebník pamatuje největší slávu francouzského šansonu, spojenou s Edith Piaf, s níž se nejen přátelil, ale pro kterou napsal také řadu písní. Po její smrti byl jedním z těch, kdo převzali štafetu v čele onoho typicky francouzského hudebního žánru. Je autorem více než tisícovky písní a prodal přes sto mi lionů kusů svých desek. Spolupracoval s řadou dalších světových pěveckých hvězd včetně Franka Sinatry, Raye Charlese či Eltona Johna.

Kromě toho pěstoval i úspěšnou hereckou kariéru, role ztělesnil ve zhruba šedesáti snímcích (např. Truffautově Střílejte na pianistu, Cocteauově Orfeově závěti nebo Duvivierově Ďáblovi a desateru). Je držitelem mnoha cen a vyznamenání (Zlatý lev, César, Řád čestné legie, síň slávy). Letos v srpnu obdržel hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Aktivně se hlásí ke svým arménským kořenům. Od roku 1995 je stálým vyslancem UNESCO pro Arménii a v roce 2009 se stal arménským velvyslancem OSN ve Švýcarsku. V 80. letech založil charitativní sdružení „Aznavour pro Arménii“.

Jedinečné charisma

V České republice Charles Aznavour koncertoval před dvěma lety, 6. dubna 2016. Tehdy jedenadevadesátiletý zpěvák fascinoval publikum i kritiku svou vitalitou. „Slavný zpěvák, skladatel a textař předvedl pražskému publiku skutečně obdivuhodné nasazení: jako šansoniér by jistě mohl nonšalantně posedávat, ale učinil tak maximálně jednou, případně se o židli párkrát opřel. Jednu chvíli to dokonce vypadalo, že by mohl předvést i taneční va riace na známé arménské kruhové tance,“ psaly v recenzi koncertu LN a dodaly: „Až překvapivá byla jeho pěvecká jistota, nebylo slyšet žádné vibrato, žádné výpadky intonace, a pokud nějaké drobné nepřesnosti nastaly, spolehlivě zanikly v rozlehlém prostoru koncertního sálu – jeho typicky zastřený hlas zněl pevně a diváci si mohli naživo vychutnat jeho jedinečný výraz a charisma.“

Zvěsti o současné formě Charlese Aznavoura jsou více než nadějné. Zatím poslední koncert odzpíval před vyprodaným hledištěm 3. března v Amsterdamu. Na pódiu strávil hodinu a tři čtvrtě a vysloužil si ovace vestoje. Program byl samozřejmě, stejně jako před dvěma lety v Praze (a nejspíš i příští pátek tamtéž), opulentní probírkou řadou prověřených zpěvákových hitů. Aznavoura doprovodila šestičlenná kapela a dvě vokalistky.



„Jeho jediný večer v Praze se nejspíš již nezopakuje,“ psaly před dvěma lety LN. Je dobře, když se občas novináři mýlí.