Dahlgrenova sebevražda potvrzena. Oběsil se, sdělila obhájci valdická věznice

BRNO Kevin Dahlgren odsouzený za čtyřnásobnou vraždu v Brně se ve vězení oběsil, potvrdila jeho obhájci Richardu Špíškovi valdická věznice. Stalo se tak 11. ledna v 18:20. Žádné další informace věznice obhájci nesdělila. Advokát dostal na vlastní žádost zprávu z věznice do datové schránky. Totožnost mrtvého Američana a důvod jeho smrti policejní ani vězeňské orgány dosud nezveřejnily ani nepotvrdily.

ČTK ale mělo z důvěryhodných zdrojů informaci o Dahlgrenově sebevraždě potvrzenou. Se zprávou bylo obeznámeno americké velvyslanectví, Špíšek už minulý týden Dahlgrenovy rodiče o sebevraždě jejich syna informoval e-mailem.



Královéhradecká krajská policie v pátek uvedla, že ve věznici ve čtvrtek v podvečer zemřel pětadvacetiletý cizinec, a to bez cizího zavinění. Mluvčí valdické věznice Eva Francová v pátek potvrdila pouze to, že ve čtvrtek vpodvečer ve věznici zemřel jeden vězeň.

Doplnila, že další informace vzhledem k vyšetřování věznice zatím poskytovat nebude. „Případ vyšetřují GIBS, policie a vnitřní orgány vězeňské služby,“ řekla Francová. Mluvčí Vězeňské služby Petra Kučerová v pátek potvrdila dřívější informace policie, že jeden z vězňů zemřel ve věznici Valdice.

Serveru iRozhlas Špíšek už dříve řekl, že Dahlgren telefonicky svým rodičům říkal o záměru spáchat sebevraždu. „Informoval jsem o tomto jak věznici, tak ředitelství vězeňské služby a pevně věřím, že věznice Valdice učinila maximum proto, aby této situace předešla. Chápu ale, že nelze zabránit všem nešťastným událostem, zejména pokud je skutečně snaha na straně odsouzeného něco takového učinit,“ řekl Špíšek.

Američan Dahlgren podle pravomocného rozsudku zavraždil v květnu 2013 v Brně čtyři lidi. Odsouzen byl na doživotí. Dahlgrenův případ patří k nejhorším zločinům posledních let v České republice. Dahlgren loni v září podal dovolání k Nejvyššímu soudu.

Jeho obhájce v něm navrhoval, aby mladý Američan místo výkonu trestu zamířil do zabezpečovací detence, a to zvláště s ohledem na jeho psychický stav, případně aby dostal mírnější trest vězení. Dovolání nepolemizovalo s rozhodnutím o vině.



Dahlgren zabil v Brně-Ivanovicích všechny členy rodiny, u níž dočasně bydlel - otce, matku a jejich dva syny, z nichž jeden byl nezletilý. Poté odjel do Rakouska, kde nasedl do letadla mířícího do USA. Následně byl zadržen na letišti ve Washingtonu na základě zatykače vydaného českými orgány. Americké soudy pak rozhodly o jeho vydání do ČR.