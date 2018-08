ZVĚŘINA: Senátor z pod Řípu. Mandát obsadí nejspíš regionální politik

Příchodem patentovaného demagoga Davida Ratha získal boj o senátorské křeslo na Litoměřicku jistý sex-appeal. Kdyby totiž nepravomocně odsouzený exposlanec ČSSD, tentokrát na kandidátce České suverenity, zvítězil, byla by to podobná senzace, jako když zde před šesti lety neobhájil mandát Alexandr Vondra coby ministr Nečasovy vlády.

Myslím, že David Rath svou kandidaturu nebere vážně, ve svém cynismu tuší, jakou vzbudí ve voličích odezvu. Už jen výběr sloganu na billboard: Boj s korupcí nikdy nevzdám. To je čisté dada, jako když bojuje proti privatizaci soukromé (sic!) nemocnice v Roudnici a proti privatizaci městské nemocnice v Litoměřicích, kterou město neprodává. Cynik by řekl, že pan doktor sám nejlépe ví, jak z veřejných peněz rozkrádat nejsnáze. Rath přestřeluje, protože ví, že nemá moc šancí.



Naopak favoritem se stal dlouholetý starosta Litoměřic Ladislav Chlupáč (ODS), jeho známost v regionu je nezpochybnitelná a tři mandáty starosty také něco váží. Silného protikandidáta měla TOP 09 ve Vlastimilu Dvořákovi, řediteli roudnického letiště a organizátorovi tamní airshow. Ten by byl asi nejvyrovnanějším soupeřem starostovi Chlupáčovi, ale odstoupil z kandidátky, protože se mu nelíbí konfrontační rétorika a politika některých topáků. Velkou otázkou je kandidát Ondřej Štěrba (ANO), jako lékař má sice u voličů automatický bonus, ale nikdo moc neodhadne, jak by dopadl v druhém kole třeba proti kandidátovi ODS. Víme totiž dobře, že v druhém kole to bude pochopitelně všichni proti ANO. Další kandidáti jsou spíš do počtu, a to včetně exministra školství Josefa Dobeše, který svou kampaní spočívající v rozdávání míčů dětem vzbuzuje spíše soucit, asi jako stárnoucí a už neškodný pedofil. Ani bývalý komunistický poslanec Josef Šenfeld nemá reálnou šanci, i kdyby nepravděpodobně postoupil, v druhém kole je předem poražen. Možná ještě Libor Uhlík kandidující za uskupení Senátor 21 může zabodovat, organizuje totiž, mimo jiné, i populární trhy v Úštěku.

Žádná velká srdcovka to na Litoměřicku letos nebude, když škrtneme dva maskoty těžící z minulosti, jsou favority především regionální politici, ale nikdo nezáří.