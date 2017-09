Islámský stát jako televizní seriál. Jsou teroristé jenom lidé, kteří umí skvěle anglicky?

Nový dokumentární seriál Islámský stát (The State) z produkce televize National Geographic působí jako násilím na sebe naroubovaná směsice scén, které mají za cíl buď šokovat, či vzbudit soucit. Je na něm také citelně znát nízký finanční rozpočet filmařů. Možná i proto se ale seriálu daří působit děsivě. První díl český National Geographic aktuálně opakuje již v několikáté repríze, druhou epizodu kanál nachystal na neděli.

„Tohle je jenom maketa, že ano?“ ptá se kadet instruktora, který mu právě zapíná sebevražedný pás. Třída se nervózně směje. „Proč bychom používali maketu?“ odvětí stoicky velící mudžahedín a bere kadeta za spínač.

Seriál sleduje osudy čtyř britských občanů. Jalal Hossein (Sam Otto) se vydává ve stopách svého bratra a prchá z Ameriky do Sýrie. K útěku přemluví i svého nejlepšího kamaráda Ziyaada (Ryan McKena). Za hranicemi se hned přidají k Islámskému státu s přáním vzít do ruky zbraň a jít bránit svou víru. Nejdřív ale musí projít výcvikovým táborem, kde jsou konfrontováni s tvrdou realitou, o které sice slyšeli, ale odmítali jí uvěřit. Nepočítá se s tím, že by přežili byť jen jediný boj.

Shakira (Oni Uhyarová) a Ushna (Shavani Cameronová) jsou ženy, které osud spojil náhodou. Shakira je lékařka, která chce léčit nemocné bojovníky, a Ushna prostě a jednoduše utekla z domova. Obě se dostanou do zdánlivě idylického světa žen Islámského státu, kde se na sebe navzájem všichni usmívají a podávají si pomocnou ruku. Pod povrchem ale číhají tvrdá pravidla jejichž porušení se trestá smrtí.

Zayde, odkdy umíš anglicky?

Ačkoliv se seriál nepochybně snaží vytvořit autentický obraz o životě uvnitř obávaného teroristického pokusu o státní útvar, trápí jej několik vážných nedostatků. Kamera tak například zavádí diváky do míst, kde většina domovských syrských bojovníků mluví plynně anglicky (někteří dokonce s perfektním oxfordským přízvukem) a dokáže odrecitovat Korán zpaměti, což místy nabourává tenkou hranici věrohodnosti.

Samotný děj je divácky strhující. Je to dáno ale také tím, že spíše než souvyslým a na sebe navazujícím dějem je film spíše řadou vypočítavých skečů, s šokujícím odhalením a s cílem ukázat, že i teroristé jsou lidé.

Neučesané, ale děsivé



Na seriálu je však zároveň znát nízký rozpočet, některé scény kvůli němu působí lehce amatérsky. V momentu, kdy musí hlavní hrdinové spálit pasy na obrovské planoucí hranici, dokáže být seriálový Islámský stát ale až nečekaně působivý.

Ale možná právě díky neučesanosti a „amatérství“ se seriálu daří diváka vtáhnout do děsivého prostředí megalomanské teroristické organizace. Seriál totiž překypuje syrovými záběry, které působí dojmem, jako by je někdo točil na domácí kameru. A přesně takový by měl nakonec dokument.