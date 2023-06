Bretaň a Normandie jsou v současnosti trendy i pro Francouze. A nejen kvůli skvělé kuchyni a památkám

Pro Francouze však léto v Paříži nepřichází v úvahu. Chtějí povětšinou pryč z měst, do hor či na pláže, kterých má země galského kohouta přes 260.

První a značně logickou volbou by se mohl jevit jih Francie, kde Azurové pobřeží omývají vody Středozemního moře. Problémem je však to, že se sem se začátkem léta stáhne obrovské množství lidí. A může se tak stát, že si na pláži pomalu nebudete mít kam lehnout. Proto se trendem posledních let pro Francouze stává sever. A to především regiony Bretaň a Normandie.

Pokud tedy také chcete strávit dny dovolené v prostředí bez návalu turistů, rozhodně stojí za to prozkoumat ostrůvky kolem pobřeží Bretaně. Třeba si můžete pronajmout dům či apartmán na ostrově Bréhat. Ačkoliv je zde oceán studenější než moře na jihu, není problém se v něm koupat. Teplota vody bývá kolem dvaceti stupňů Celsia.