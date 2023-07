Zabila osm lidí a nikdy toho nelitovala. Chtěla jsem se pomstít celé společnosti, říkala Olga Hepnarová

Seriál Nejznámější české mordy: Olga Hepnarová (1973)

„Spartakiádní vrah“ (1985)

Ivan Roubal (1994)

Manželé Stodolovi (2002)

„Heparinový vrah“ (2006)

Desátého července 1973 učinila tehdy dvaadvacetiletá Olga Hepnarová osudové rozhodnutí. Okolo 13.45 sešlápla plyn vypůjčeného náklaďáku Praga RN až k podlaze a vjela na chodník na pražské třídě Obránců míru, dnes Milady Horákové.

O pár okamžiků později, úmyslně a v plné rychlosti najela do skupiny asi třiceti lidí, kteří čekali na tramvajové zastávce Strossmayerovo náměstí. „Nepřekážely zde žádná auta ani tramvaje, cesta byla zkrátka volná. V tom okamžiku jsem se rozhodla, že právě teď to provedu. Strhla jsem řízení doprava na chodník, zde jsem řízení vyrovnala a jela jsem po chodníku, vjela jsem do hloučku lidí a přejížděla je,“ popsala později sama Hepnarová ve výpovědi poslední okamžiky, které předcházely hrůznému činu.