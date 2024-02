Epika, lyrika, poezie, próza. Jak dobře znáte základy literární teorie pro 5. třídu?

V dnešním čísle společně vydáme do jiného světa, a to až za hranice naší reality a stereotypní každodennosti – přímo do centra krásné, tedy zážitkové a zábavné literatury. Definujeme si některé literární termíny a podíváme se na různost literárních druhů.

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit se slevou 45 %