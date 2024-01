Připravte se na přijímací zkoušky! Lekce a testy k vytištění pro páťáky i deváťáky

Co je dobré vědět Stejně jako loni máte na přijímačky dva pokusy a do výsledků se vám z každého předmětu započítává ten lepší výsledek .

a do výsledků se vám z každého předmětu započítává ten . První termíny přijímaček jsou pro deváťáky v pátek 12. dubna a v pondělí 15. dubna 2024 . Páťáci mají přijímačky v úterý 16. dubna a ve středu 17. dubna 2024 . Výsledky prvního kola budou oznámeny 15. května 2024 .

. Páťáci mají přijímačky . Výsledky prvního kola budou oznámeny . Nově letos studenti mohou podávat až tři přihlášky místo dosavadních dvou. Ovšem pozor! O škole, na kterou bude student přijat, rozhoduje pořadí škol tak, jak je uvede v přihlášce. Bude-li tedy přijat na školu, kterou si napsal na první místo, tak na ni musí nastoupit. Pečlivě tedy zvažte, jaké pořadí škol zvolíte.

místo dosavadních dvou. Ovšem pozor! O škole, na kterou bude student přijat, tak, jak je uvede v přihlášce. Bude-li tedy přijat na školu, kterou si napsal na první místo, tak na ni musí nastoupit. Pečlivě tedy zvažte, jaké pořadí škol zvolíte. Ti žáci, kteří se již v listopadu přihlásili na obory s talentovou zkouškou, si mohou nyní také podat ještě přihlášky na tři obory bez talentové zkoušky.

I nadále je možné vyplnit přihlášku na papíře a následně ji doručit na střední školu.

Nově však bude od začátku února možné přihlásit žáka na střední školu pomocí Digitálního přihlašovacího systému , který je napojen na registr obyvatel. Uchazeči zde od 1. února 2024 najdou přehledné informace o každé škole – zejména přehled oborů vzdělání a počet letos přijímaných uchazečů – a také, jaké dokumenty je třeba k přihlášce doložit (nahrát, naskenovat).

, který je napojen na registr obyvatel. Uchazeči zde od 1. února 2024 najdou přehledné informace o každé škole – zejména přehled oborů vzdělání a počet letos přijímaných uchazečů – a také, jaké dokumenty je třeba k přihlášce doložit (nahrát, naskenovat). Poté, co pak zájemce odešle přihlášku a vše potřebné, dostane potvrzovací e-mail. Pokud se uchazeč rozmyslí a chce něco změnit, do 20. února 2024 bude mít ještě šanci. Po tomto datu se už přihláška měnit nedá.

bude mít ještě šanci. Po tomto datu se už přihláška měnit nedá. Přihlásit se na DiPSy bude možné prostřednictvím ověřené elektronické identity NIA (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu či Bankovní identita).

bude možné prostřednictvím (nejčastěji Mobilní klíč eGovernmentu či Bankovní identita). Podrobné informace najdete na webu Přihlášky na střední.