Počítání s písmenky pro 9. třídu. Prověřte si s námi, jak jste na tom s matematickými výrazy

Dalším krokem v našem matematickém rozvoji bude počítání s výrazy, v nichž se vyskytují písmenka. Zpočátku to pro spoustu studentů bývá těžko pochopitelné a příliš abstraktní. Nic složitého na tom ale není – naopak. Abstraktní je právě počítání s čísly, kdy nevíme, co jednotlivé počty znamenají. Písmenka nám pomáhají tím, že zastupují něco konkrétního, co si můžeme snáze představit.

