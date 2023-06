Salcburk: Navštivte světoznámý festival v Mozartově rodišti, poznejte alpskou kuchyni a prozkoumejte hory

Pod zvláštní ochranou je přibližně 1000 budov na ploše přes 236 hektarů. To vše se každý rok během léta stává velkým jevištěm, scénou i kulisami zároveň. Už přes sto let se zde pravidelně koná proslulý Salcburský hudební festival (Salzburger Festspiele). Šestitýdenní akce během července a srpna do města láká na čtvrt milionu lidí.

Umění na každém rohu

Pro mnohé návštěvníky je vrcholem festivalu už jeho samotné zahájení 18. a 19. července 2023. Než se umělci na několik týdnů přesunou na velká pódia, dělí se o své dovednosti a talent s veřejností. Dva dny hrají, zpívají, tančí na skoro každém rohu a v každé uličce. Oficiálním startem je ovšem uvedení tradiční hry Jedermann, která pojednává o smrti a umírání hříšného boháče a která je pokaždé uváděna v novém nastudování.