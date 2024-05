Psa smíte mít i v pronajatém bytě, ale... Co všechno vám „pan domácí“ má nebo nemá právo zakazovat?

Pronajímatel by měl nájemci především byt či dům zpřístupnit, a to v den, který si strany sjednají ve smlouvě. Není-li takový den určen, pak by mělo jít o první den v následujícím měsíci poté, kdy smlouva nabyla účinnosti.

Není přitom třeba žádných oficialit, v praxi k tomu dochází prostým předáním klíčů od domu a bytu, eventuálně zprostředkováním jiných způsobů přístupu (např. kód od domu, čip apod.).

Mezi povinnosti majitele bytu dále patří připravit byt tak, aby odpovídal popisu a podmínkám sjednaným ve smlouvě a byl ve stavu umožňujícím jeho okamžité obývání.