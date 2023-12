Toužebně vyhlížená šestatřicítka. Tankovat bychom mohli i levněji, záleží to na Bidenovi i Ficovi

Jak se budou v příštím roce vyvíjet ceny ropy a potažmo i pohonných hmot na tuzemských pumpách? Za současné situace by podle analytiků mohl benzin zlevnit zhruba na 36,50 Kč za litr a nafta možná klesne ještě více...

Svět nyní bedlivě hledí na to, jak se do cen paliv promítne konflikt na Blízkém východě. „Ten by mohl způsobit zdražení ropy jen v případě, kdyby z něj vyplynulo geopolitické napětí mezi ostatními arabskými zeměmi a Západem. V tuto chvíli se ovšem zdá, že na tento černý scénář spíš nedojde a konflikt zůstane lokálně omezen,“ míní hlavní ekonom společnosti Cyrrus Vít Hradil.

A tak navzdory obavám přišlo již na podzim postupné zlevňování: