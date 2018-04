Útok v Sýrii: USA poprvé nasadily ‚neviditelné‘ rakety, nejvíc střel odpálil americký křižník

WASHINGTON/PRAHA Ještě ve středu velvyslanec v Libanonu Alexandr Zasypkin s odkazem na prezidenta Vladimira Putina a náčelníka generálního štábu říkal, že Rusko zničí každou raketu, která přiletí na Sýrii. Jen pár hodin poté, co úder USA, Velké Británie a Francie v noci na sobotu opravdu přišel, tvrdilo ruské ministerstvo zahraničí, že syrská protivzdušná obrana zničila většinu raket. Podle Pentagonu Sýrie žádnou raketu nezasáhla a Rusko se o to ani nepokusilo. Podívejte se, jakou techniku spojenci použili.

Na Sýrii bylo celkem vypáleno 105 raket, oznámili zástupci Pentagonu na odpolední tiskové konferenci. 85 raket vystřelili Američané, 12 Francouzi a Velká Británie 8.

Podzvukové rakety s plochou dráhou letu BGM-109 Tomahawk (stejné rakety loni použily Spojené státy k útoku na syrskou leteckou základnu Šajrát) byly odpalovány ze tří amerických lodí a jedné ponorky.



Raketa Tomahawk odlétá z křižníku USS Monterey k úderu na Sýrii.

Střely Tomahawk je obtížné zachytit a zneškodnit. Díky malým rozměrům a nízké výšce letu jsou obtížně zjistitelné radarem a jejich proudový motor produkuje nízké emise infračerveného záření.



US Department of Defense video shows Tomahawk missile launching from a warship during allied military strikes in Syria overnight. pic.twitter.com/BM0dY64f0Y — Dan Scavino Jr. (@Scavino45) 14. dubna 2018

Nejvíce - 30 střel odpálil raketový křižník USS Monterey (CG-61) z Rudého moře. Jde o raketový křižník třída Ticonderoga, hlavním úkolem těchto křižníků je protivzdušná obrana svazů letadlových lodí.

Raketový křižník USS Monterey.

23 střel Tomahawk odpálil torpédoborec USS Higgins (DDG-76) v severním Perském zálivu. Jde o raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke. Je určen pro doprovod a ochrana svazů těžkých letadlových lodí. Torpédoborce této třídy jsou vybaveny pro protilodní, protiponorkový i protiletadlový boj.



Raketový torpédoborec USS Higgins.

Torpédoborec USS Laboon (DDG-58) vyslal z Rudého moře 7 raket Tomahawk. Jde také o raketový torpédoborec třídy Arleigh Burke.

Raketový torpédoborec USS Laboon.

Šest Tomahawků vylétlo z ponorky USS John Warner (SSN-785) ze Středozemního moře. Jde o ponorku třídy Virginia - což je nejnovější třída amerických útočných ponorek s jaderným pohonem. Jsou určeny k plnění široké škály úkolů od ničení nepřátelských ponorek ve světových oceánech po pobřežní bojové operace.



Ponorka USS John Warner.

Ze Středozemního moře střílela i francouzské fregata Languedoc - z její paluby se vznesly tři rakety MdCN. Jde o loď třídy FREMM - víceúčelových fregat vyvinutých ve francouzsko-italské spolupráci.

Fregata Languedoc.

Použité rakety MdCN (dříve označované jako SCALP Naval) jsou námořní variantou podzvukové střely s plochou dráhou letu Storm Shadow vyráběnou evropským konsorciem MBDA.

WATCH: Here's footage of the French FREMM frigate Languedoc launching cruise missiles against Syria. pic.twitter.com/eLOuKWrkE9 — Jeff Martin (@JeffMartinDC) 14. dubna 2018

Právě rakety Storm Shadow použily i britské a francouzské stíhačky. Velká Británie se do úderu zapojila se čtyřmi stroji Panavia Tornado GR4. Jde o dvoumístný dvoumotorový bojový letoun s měnitelnou šípovitostí křídla, který byl společně vyvinut Spojeným královstvím, Německem a Itálií.

Total 7 combat aircraft of @RoyalAirForce including 4 Storm Shadow cruise missile equipped Tornado GR.4s of 9(B)sq took part in last night operation for destruction of #Syria's CW facilities near #Homs. More details in @AirForcesMonthly soon (Video by UK MOD - Crown Copyright) pic.twitter.com/qaNZRGT0vP — Babak Taghvaee (@BabakTaghvaee) 14. dubna 2018

Čtyři Tornada, která vylétla ze základny na Kypru, odpálila osm raket Storm Śhadow na skladiště chemických zbraní u Homsu. Podle Pentagonu bylo zařízení Him Shinshar úspěšně zničeno - útočily na něj všechny tři země.

Skladiště chemických zbraní Him Shinshar.

Francie vyslala ze základny Saint-Dizier několik stíhaček Dassault Rafale. Jde o francouzský víceúčelový stíhací letoun 4,5 generace existující jak v pozemní verzi tak v námořní palubní variantě. Je primárně určen pro vybojování vzdušné nadvlády. Rafale odpálily 9 raket Storm Shadow.



Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l’arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIO pic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) 14. dubna 2018

Spojené státy nasadily také jednu novinku - poprvé použili v bojové akci „neviditelné“ rakety vzduch-země AGM-158 JASSM s dlouhým doletem. Jsou určeny k ničení dobře chráněných pozemních cílů vysoké hodnoty. 19 raket bylo vypuštěno ze dvou bombardérů B-1B Lancer.

Bombardér B-1 vypouští raketu AGM-158 JASSM.

Je to americký nadzvukový strategický bombardér, který byl vyvinut k provádění jaderných úderů v hloubi Sovětského svazu, ale po roce 2000 byl úspěšně používán též k plnění taktických úkolů.

A @usairforce B-1B Lancer, deployed to Al Udeid Air Base from the @28thBombWing launches a strike as part of the multinational response to Syria's use of chemical weapons. #Airpower pic.twitter.com/V4K0AfjEp3 — US AFCENT (@USAFCENT) 14. dubna 2018

Do úderu na zařízení vývoj, výrobu a skladování chemických zbraní na třech místech v Sýrii byly nepřímo zapojeny i další desítky letounů. Doprovod letadel s raketami dělaly americké stíhačky F-15 a F-16, experti předpokládají, že bombardéry B-1B eskortovaly „neviditelné“ stíhačky F-22. Britové nasadili také stíhačky Typhoon z Kypru.

Britská stíhačka Typhoon přistává po doprovodné misi k Sýrii na kyperské základně Akrotiri.

Francouzi také měli ve vzduchu stíhačky Mirage. Logistiku složité operace poskytla velká flotila létajících tankerů, podle spotterů jich létalo nad Středozemním mořem okolo deseti. Operovala také speciální letadla elektronického průzkumu a boje, či včasného varování AWACS. Průzkum zajišťovaly i drony.