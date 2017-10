Shilpa Ray, chráněnka Nicka Cavea, bude v Česku na turné

Miniturné čítající sedm koncertů absolvuje ve druhé polovině října americká zpěvačka a rocková písničkářka indického původu Shilpa Ray.

Shodou okolností se její šňůra u nás protne s evropským turné Nicka Cavea (ten bude v pražské O2 areně 26. října). Což je sice náhoda, ale jisté kouzlo má. Shilpu Ray totiž provází pověst Caveova objevu. Australský rocker nad ní drží ochrannou ruku už od začátku stávající dekády, kdy spolu natočili jako duet slavnou Pirate Jenny Kurta Weilla pro úspěšný projekt pirátských písní Son of Rogues Gallery.

V roce 2013 pak Cave vzal Shilpu Ray na svoje turné jako hosta (viděli jsme v pražské Tipsport areně) a na svém labelu jí vydal EP It’s All Self Fellatio. A vůbec ji chválil na každém kroku.

Není divu, Shilpa Ray je skutečně mimořádně zajímavý úkaz. Pochází z ortodoxně tradiční indické rodiny imigrantů do New Jersey, ve které byla západní kultura zapovězena. Shilpa se od raného dětství učila na klasický lidový a obřadní nástroj indické harmonium. Což se jí vyplatilo, když se po útěku do New Yorku a vplutí do tamní hudební komunity začala věnovat vlastní hudbě, ve které právě tento tradiční instrument zapustila do rockového výrazu.

V mírném rozporu s řečeným ovšem na novém albu Shilpy Ray, jež vyšlo v půli září pod názvem Door Girl, indické harmonium prakticky neslyšíme. Což neznamená, že by protagonistka ustoupila ze svého originálního výrazu a emotičnosti. Volně přechází mezi ohlasy popu šedesátých let a hlukovými pasážemi i punkovou energií a moderní písničkářskou melodikou. To vše je provázeno nesmiřitelným společenským postojem v textech.

Shilpa Ray se svou kapelou zazpívá 21. října v Opavě na Klubové noci, o den později v olomouckém Jazz Clubu Tibet. 23. října ji uslyší v pražském Futuru, 24. října v plzeňském Andělu a 25. října v brněnském Kabinetu Múz. 27. října zazpívá vDomě kultury ve Vsetíně a českou část turné ukončí 28. října v Jihlavě na festivalu dokumentárních filmů.