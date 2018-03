Si Ťin-pching: Obnovitel kultu osobnosti a bojovník proti korupci

PEKING/PRAHA Vizitka čínského prezidenta Si Ťin-pchinga (64), který po dnešním rozhodnutí parlamentu vyškrtnout z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty může zemi vládnout neomezeně dlouho: - Si Ťin-pching je považován za ambiciózního a pragmatického politika. .

Na rozdíl od některých svých stranických kolegů se mu úspěšně daří vyhýbat se skandálům. Podle odborníků se postupně stal nejmocnějším vůdcem, jakého Čína v posledních desetiletích měla. Soustředil ve svých rukou tolik moci, jako žádný jiný čínský vůdce nejméně za posledních 25 let a zároveň posílil vliv komunistické strany.

- Značnou popularitu mezi lidmi mu vynesla rozsáhlá protikorupční politika. Z korupce byl obviněn například Ling Ťi-chu, jeden z nejbližších poradců bývalého prezidenta Chu Ťin-tchaa, nebo bývalý šéf vnitřní bezpečnosti Čou Jung-kchang. Obyčejní lidé v Číně prezidentovi přezdívají „strýček Si“.

- Západ a čínská opozice prezidenta kritizují, že jeho působení v čele země je provázeno návratem kultu osobnosti kolem hlavy státu a také posílením represí vůči obráncům demokracie a lidských práv.

- Za jeden z klíčových bodů vlády označil Si ťin-pching modernizaci armády, která je co do počtu vojáků nejpočetnější na světě. Peking investuje mimo jiné do stavby letadlových lodí, raketových systémů či do stíhaček s technologií stealth, díky níž jsou obtížně zjistitelné radarem. Pod vládou Si ťin-pchinga Čína prosazuje své nároky v teritoriálních sporech ve Východočínském a Jihočínském moři. Obyvatelům Číny Si ťin-pching rovněž slíbil, že do roku 2020 vymýtí extrémní chudobu ze všech venkovských oblastí.

- Klíčovou iniciativou v oblasti zahraniční politiky je pro Si Ťin-pchinga projekt nové Hedvábné stezky, který má za cíl rozvoj obchodu mezi Evropou a Čínou a který zahrnuje rozsáhlou obnovu infrastruktury rozvojových zemí, přes něž jsou plánovány železniční i námořní trasy. Čínská ekonomika dosáhla v loňském roce růstu hrubého domácího produktu (HDP) o 6,9 procenta, čímž překonala původní vládní cíl. Pro letošek si vláda stanovila za cíl udržet ekonomický růst na úrovni kolem 6,5 procenta.

- Si Ťin-pching se narodil 1. června 1953 v Pekingu. Během kulturní revoluce byl jako patnáctiletý poslán na převýchovu do provincie Šan-si. Do svých dvaadvaceti let tam žil údajně v jeskyni, pracoval na poli a podílel se na výstavbě přehrady.

- V roce 1975 se vrátil do Pekingu, kde se stal inženýrem chemie. Na prestižní univerzitě Čching-chua s ním současně studoval i budoucí prezident Číny Chu Ťin-tchao. Později si tam Si ťin-pching dodělal doktorát z marxistické teorie.

- Jeho otec Si Čung-sün patřil k zakladatelům komunistického odboje v severní Číně. V 60. letech byl ale v rámci politických čistek označen za kontrarevolucionáře a rehabilitace se dočkal až s návratem Teng Siao-pchinga k moci, kdy se stal místopředsedou vlády i Všečínského shromáždění lidových zástupců.

- Do komunistické strany vstoupil Si ťin-pching v roce 1974 ve svých 21 letech, partajní zkušenosti sbíral v provinciích Šan-si, Che-pej, Fu-ťien a Če-ťiang. Jako jeden z mála politiků v čele provinční správy ve Fu-ťienu (2000-2002) nebyl zapojen do místního korupčního skandálu. Osvědčil se i jako šéf strany v průmyslové provincii Če-ťiang, odkud v roce 2007 odešel na rok šéfovat hospodářskému centru Číny - Šanghaji. V čele nahradil Čchen Liang-jüa, který byl údajně zapleten do korupčních praktik kolem penzijních fondů. V roce 2008 zvládl Si ťin-pching roli šéfa organizačního výboru olympijských her v Pekingu.

- Do stálého výboru politického byra Komunistické strany Číny, který představuje de facto i nejužší vedení země, usedl v říjnu 2007 a v březnu 2008 byl zvolen viceprezidentem Číny. Generálním tajemníkem strany se stal v listopadu 2012, ve funkci nahradil dosavadního prezidenta Chu Ťin-tchaa. Od něj současně převzal i velení armády. Na zasedání čínského parlamentu v březnu 2013 ho nahradil ve funkci prezidenta země.

- V září 2012 zmizel na pár týdnů z veřejného života. Podle některých zdrojů utrpěl infarkt nebo mozkovou mrtvici. Podle čínských médií však jen trpěl bolestmi zad.

- Si ťin-pching je podruhé ženatý, jeho manželkou je jedna z nejznámějších čínských folkových zpěvaček Pcheng Li-jüan (55), která je poslankyní čínského parlamentu a má hodnost generálmajora. Na rozdíl od svých předchůdkyň se Pcheng jako první dáma mnohem víc prezentuje na veřejnosti. Čínská média pečlivě vytvářejí image prezidenta a jeho manželky jako milujícího páru. Společně vychovávají dceru Si Ming-ce (25), která vystudovala Harvard.

- V březnu 2016 Si ťin-pching přicestoval na třídenní návštěvu České republiky, což byla první návštěva hlavy Číny v ČR nebo Československu. Sešel se s prezidentem Milošem Zemanem, premiérem Bohuslavem Sobotkou a dalšími politiky. Zúčastnil se také obchodního fóra a navštívil Strahovský klášter. Prezidentův pobyt v Praze ale provázely šarvátky jeho příznivců a odpůrců.

- Rozhodnutí vyškrtnout z ústavy klauzuli omezující výkon funkce prezidenta a viceprezidenta na dva po sobě následující mandáty znamená pro Si Ťin-pchinga cestu k tomu, aby se udržel u moci i po vypršení druhého funkčního období v roce 2023. Stanovy čínské komunistické strany nicméně uvádějí, že straničtí vůdci nesmějí držet své funkce doživotně dlouho a že pokud se jejich zdravotní stav zhorší, měli by jít do důchodu.

- Omezení počtu mandátů bylo v Číně zavedeno v roce 1982 s cílem zabránit diktaturám, jako byla v 60. a 70. letech ta pod vedením Mao Ce-tunga. Změnou ústavy si doživotní vládnutí v nedávné době zajistili i turkmenský prezident Gurbanguli Berdymuhamedov či tádžický prezident Imomali Rachmon. Doživotním vůdcem je i kazašský prezident Nursultan Nazarbajev.