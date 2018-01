Drahoš: Sice jsem nezvítězil, ale rozhodně neodcházím. Mocní kolem Zemana mě nepřekvapili

Praha Bývalý šéf Akademie věd Jiří Drahoš sice v prezidentském závodu neuspěl, nemá však v plánu stáhnout se z veřejného života. Počítá s tím, že bude probírat nabídky řady stran i hnutí a nevylučuje ani kandidaturu do Evropského parlamentu. „Já jsem nezvítězil, ale rozhodně se necítím jako poražený,“ řekl Drahoš v rozhovoru s LN.

LN: Jak hodnotíte výsledek voleb?

Bylo to velmi těsné. Každý samozřejmě doufá, že zvítězí, mohlo to z mého pohledu být určitě opačně. Já jsem nezvítězil, ale rozhodně se necítím jako poražený. Příznivců Miloše Zemana bylo víc, mám ale dobrý pocit z toho, že jsme měli naprosto férovou a bezpodpásovou kampaň, to je pro mě velmi důležitý pocit. Chceme-li nastolit nějakou změnu politické kultury u nás, tak k tomu patří právě i kampaň a všechno kolem.

LN: Rozdíl byl pouhých zhruba 150 tisíc hlasů, kdybyste měl ještě týden navíc, kam byste se vydal, jakou strategii byste zvolil, abyste tyto lidi oslovil?

Já si nemyslím, že by týden nebo čtrnáct dní příliš pomohly. My samozřejmě ještě nemáme podrobné analýzy, a budeme dělat podrobný rozbor kampaně a toho, kde jsme co mohli změnit, ale jako laik – nejsem ani sociolog ani analytik – si nemyslím, že by se během dalšího týdne dalo něco zásadního změnit. Když lidé dostávají do schránky 1,5 milionu emailů typu „Drahoš sem pustí imigranty, nevolte ho“, tak z té spousty lidí, která tady žije, to určitě tisíce a tisíce osloví. Vím o tom, protože jsem o takových věcech slyšel z mého rodného kraje nebo z regionů.



LN: Za Milošem Zemanem během jeho projevu k výhře stála řada nečekaných postav, Tomio Okamura, Milan Chovanec a například i šéf ČEZ Daniel Beneš – překvapuje vás politická síla, která se kolem něj zformovala? Myslíte, že může jít o nové politické uskupení, které bude spolupracovat například i na tvorbě vlády?

To si netroufám komentovat. Jednak jsem to neviděl a ta jména, která říkáte, mě ani nějak nepřekvapují.

LN: Ani šéf ČEZ?

Já jsem si ho nevšiml, pokud tam byl, byla to jeho soukromá věc a nekomentuji to.

LN: Naznačil jste, že neodcházíte a že do vás kampaň vlila energii, lze alespoň spekulovat o tom, jakým směrem se vydáte? Nabízí se kandidatura do Senátu, do Evropského parlamentu, připojení se k nějaké straně či hnutí.

Já vím, že by to bylo mediálně zajímavé, ale skutečně to v tuhle chvíli nemám promyšlené. Těch možností je spousta, nabídky v podobných oblastech určitě dostanu a zatím je budu promýšlet.

LN: Ale jste si jistý, že v politickém životě chcete pokračovat?

Po takřka roce docela intenzivní kampaně, po setkávání s lidmi, poté, co slyšíte statisíce lidí, kteří by byli rádi, aby člověk jako Jiří Drahoš v politice zůstal – chtěli, abych se stal prezidentem – si nedovedu představit, že bych veřejnopolitickou sféru opustil.

LN: Podle výsledků je zřejmé, že společnost je rozdělená. Jakou cestu byste zvolil, aby došlo k jejímu stmelení? Tábory jsou jasně rozdělené.

Volba ukázala, že jsou tady hluboké příkopy, ale já – pokud zůstanu ve veřejné sféře, předpokládám, že ano – tak se budu snažit ty příkopy zasypávat. To je možné vlastním příkladem, debatami s lidmi či výroky na veřejnosti. Já rozhodně nejsem a nebudu ten, kdo by společnost rozděloval, naopak jsem se i v kampani snažil říkat, že budu prezident, který chce spojovat. Nemusíme mít na všechno stejný názor, ale nemusíme se nálepkovat a nadávat si kvůli tomu. A také je zjevně nutné zvýšit odolnost společnosti vůči dezinformacím, vůči fake news – budu se snažit všemi silami příkop mezi těmi dvěma tábory zasypávat.