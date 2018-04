Školky nejspíš nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat i dvouleté děti

PRAHA Mateřské školy nejspíš nebudou muset od roku 2020 povinně přijímat i dvouleté děti. Záleželo by nadále na jejich rozhodnutí, zda přijmou děti mladší tří let. Změnu má přinést novela školského zákona, kterou připravili poslanci ODS. Sněmovna ve středu předlohu po celkem pětihodinové diskusi posunula do dalšího kola schvalování. Návrh ČSSD na zamítnutí novely dolní komora nepřijala, neboť pro bylo jen sedm sociálních demokratů z 12 přítomných.

Zastánci návrhu argumentovali zejména tím, že školky na dvouleté děti nejsou připraveny a obce na rozšíření jejich kapacit nemají peníze. Sociální demokraté namítali, že dvouleté děti jsou ve školkách už nyní a do budoucna by v nich měly mít garantována místa. Bývalá ministryně školství Kateřina Valachová (ČSSD) uváděla, že už nyní je ve školkách 45 000 dvouletých dětí. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) jsou to děti, které měly či budou mít tři roky během nynějšího školního roku.



Poslanec STAN Vít Rakušan uvedl, že školky nejsou uzpůsobeny na to, aby je navštěvovaly děti dvouleté. Ve školkách nejsou místa například na jejich přebalování, učitelky se takto malým dětem nemohou věnovat přednostně na úkor dětí starších. Poslankyně KSČM Hana Aulická Jírovcová prohlásila, že „reálně dvouleté děti vzdělávat nelze“ a že by měly být umísťovány do jeslí. Podle Aleny Gajdůškové (ČSSD) „do tří let věku dítěte je třeba rozvíjet jeho osobnost“.

Sociální demokraté podobně jako lidovci slibovali předložení vlastní novely, která by řešila možnost umístění malých dětí například v dětských skupinách místo ve školkách.

Masivnější kritiku sklidili občanští demokraté za další část novely, podle níž by měl být zrušen poslední ročník školky jako povinný a i bezplatnost přípravných tříd na základních školách.

Zrušení povinného absolvování posledního roku školky obhajovala ODS tím, že se de facto jedná o rozšíření povinné školní docházky o rok na 15 let bez ohledu na možnosti rodičů. Ostatní frakce to ale nepodpořily, stejně jako snahu zpoplatnit bezplatnou docházku pětiletých dětí do školek nebo vzdělávání v přípravných třídách základní školy. Podle oponentů by to omezilo vzdělání pro děti ze sociálně znevýhodněných rodin.

Novelu před dalším schvalováním projedná sněmovní školský výbor, návrhy ANO a KSČM na posouzení v dalších výborech přijaty nebyly.