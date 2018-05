Skripal prý spolupracoval s českými bezpečnostními složkami, sešel se s nimi i v Praze

PRAHA Bývalý dvojitý agent Sergej Skripal, na kterého podle Britů zaútočilo Rusko nervově paralytickou látkou typu novičok, byl v kontaktu s českými bezpečnostními složkami. Sešel se s nimi minimálně dvakrát, jednou přímo v Praze a následně ještě ve Velké Británii. S odkazem na vlastní zdroje o tom informuje web časopisu Respekt. Údajně kvůli rozkrývání ruské agenturní sítě.

Podle serveru Respekt.cz měl Skripal v ruských tajných službách větší roli, než se běžně uvádí. Měl být šéfem personálního oddělení tamní vojenské rozvědky GRU, což mu umožnilo získat přehled o rozmístění jejích agentů v Evropě. V některých případech měl znát i jejich identitu. To se mu hodilo při spolupráci s Brity.



Právě kvůli vazbě na Brity, kterým mezi lety 1995 a 2004 nejprve vynášel informace z ruské rozvědky za peníze jako dvojitý agent, se měl dostal i do Česka. V roce 2004 byl zatčen a strávil 6 let ve vězení, než byl vyměněn za deset ruských špionů chycených v Americe. Následně již pracoval na odhalení ruské agenturní sítě, což se pojilo i se setkáními s bezpečnostními partnery Británie. Prahu podle Respektu Skripal navštívil nejméně jednou, a to v roce 2012.

Návštěva prý byla krátká, ale pro Česko přesto plodná. I proto se s ním zástupci zdejší bezpečnosti sešli ještě ve Velké Británii. Zdroje týdeníku také sdělili, že nemají důvod se domnívat, že by útok na Skripala měl s Českem něco společného.

Británie z otravy Skripala a jeho dcery Julie jednoznačně viní Rusko, které však vinu popírá. Incident vyvolal diplomatickou krizi. Ruské tajné služby údajně Skripala sledovaly přinejmenším posledních pět let. Útok se Skripalovi a jeho dceři podařilo přežít, podle odborníků za tím stojí rychlá a profesionální práce lékařů a množství a skupenství nervové látky novičok, se kterým se setkali.