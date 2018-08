Skripalovy nervově paralytickou látkou novičok otrávilo Rusko, zjistily USA. Proti Moskvě chystají sankce

Události kolem výskytu jedu novičok v Británii 4. března - V Salisbury na jihu Anglie byl v té době neznámou látkou zasažen bývalý ruský tajný agent Sergej Skripal, který v zemi získal útočiště, a jeho dcera Julija. Dvojice, kterou našli v bezvědomí v centru města, byla v kritickém stavu hospitalizována. 7. března - Britská policie oznámila, že proti Skripalovým byl použit nervově paralytický prostředek. 11. března - Vyšetřování odhalilo stopy jedu v restauraci Zizzi a v hospodě The Mill v centru Salisbury. 12. března - Britská premiérka Theresa Mayová označila za vysoce pravděpodobné, že za otravu je zodpovědné Rusko. Podle Mayové otravu způsobila látka novičok vyvinutá v bývalém Sovětském svazu. Po Moskvě požadovala vysvětlení, jak se tato látka dostala do Británie. Ruský prezident Vladimir Putin následně vyzval Londýn, aby nejprve zjistil, co se stalo, a pak teprve o tom s Ruskem hovořil. 13. března - Vil Mirzajanov, jeden z tvůrců zmíněné látky, řekl, že novičok nemohla použít jiná země než Rusko, složení bylo tajné. 14. března - Británie oznámila, že v reakci na případ otravy vypoví 23 ruských diplomatů. Mayová také řekla, že členové vlády ani královské rodiny nepojedou do Ruska na mistrovství světa ve fotbale. Do konce března se k vyhošťování ruských diplomatů přidaly další tři desítky zemí včetně USA a České republiky. Rusko reagovalo zrcadlově. 16. března - Tehdejší britský ministr zahraničí Boris Johnson řekl, že útok s nejvyšší pravděpodobností nařídil osobně Putin. Kreml výrok označil za neodpustitelné porušení diplomatické slušnosti. 17. března - Mluvčí ruského ministerstva zahraničí prohlásila, že Česko, Slovensko, Británie, Švédsko a možná i USA od konce 90. let provádějí "intenzivní výzkum" podobných látek jako je novičok. Praha, Bratislava a Stockholm tvrzení odmítly. 18. března - Putin, který zvítězil v prvním kole prezidentských voleb, popřel podíl Ruska na otravě Skripala. 22. března - Bruselský summit EU podpořil názor Londýna, že za útokem v Salisbury je zodpovědné Rusko. 3. dubna - Šéf britského armádního výzkumného střediska Gary Aitkenhead oznámil, že experti jako jed určili novičok, nebyli ale s to prokázat, že byl vyroben v Rusku. 4. dubna - Rusko na zasedání výkonné rady Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) neuspělo s žádostí o nové, společné vyšetřování případu Skripalových. 9. dubna - Julija Skripalová byla propuštěna z nemocnice. 12. dubna - OPCW stvrdila výsledky britských testů otravné látky. 3. května - Český prezident Miloš Zeman uvedl, že podle vojenského zpravodajství se v Česku vyráběl novičok, podle Bezpečnostní informační služby (BIS) nikoli, a že se přiklonil ke zprávě armádní tajné služby. Jeho výroky následně uvítalo Rusko; podle něj slova českého prezidenta vyvracejí obvinění britských vyšetřovatelů, že za útokem na Skripala stojí Moskva. V Česku rozpoutaly Zemanovy výroky ostrou debatu, odmítla je řada politiků a také institucí. 18. května - Skripal byl propuštěn z nemocnice v Salisbury. 30. června - V Amesbury, asi deset kilometrů od Salisbury, se zhroutili a následně byli převezeni do nemocnice pětačtyřicetiletý Charlie Rowley a o rok mladší Dawn Sturgessová. 4. července - Protiteroristická policie potvrdila, že pár z Amesbury byl otráven novičokem. Otrávili se při manipulaci s kontaminovaným předmětem, pravděpodobně nešťastnou náhodou. Podle médií šlo o uživatele drog. 8. července - Sturgessová zemřela.

10. července - Rowley nabyl vědomí a již nebyl v kritickém stavu. Z nemocnice byl propuštěn 20. července. 13. července - Britská policie objevila zdroj látky novičok, kterou se otrávil pár v Amesbury. Byla jím malá lahvička, která se našla v domě jedné z obětí otravy. 19. července - Britská média uvedla, že policie identifikovala osoby odpovědné za útok na Skripalovy. Podle agentury Press Association (PA) jsou si jisti, že pachateli jsou Rusové. Náměstek britského ministra vnitra ale zprávu PA odmítl a označil ji za "divokou spekulaci". 25. července - Rowley v britské televizi popsal, jak si jeho partnerka v domnění, že jde o parfém, látku stříkla na zápěstí - a za chvíli zkolabovala. Lahvičku s jedem prý našel neznámo kde. 8. srpna - Agentura Reuters s odkazem na americké ministerstvo zahraničí oznámila, že Spojené státy dospěly k závěru, že jed proti Skripalovým použilo Rusko. Washington proti Rusku vyhlásí sankce.