Skywalkerové jsou věční. Princezna Leia ‚ožije‘ díky vystřiženým záběrům

LOS ANGELES Na zveřejněném hereckém obsazení deváté epizody Star Wars znovu figuruje Leia v podání Carrie Fisherové. Fisherová ale zemřela již v prosinci 2016 a společnost Disney dříve slibovala, že ji pro devátou epizodu epizody digitálně oživovat nebude. Filmaři ale nakonec použijí vystřižené záběry, které herečka natočila ještě před svou smrtí pro epizodu Síla se probouzí (2015). Článek může obsahovat vyzrazení části děje filmu filmu Poslední z Jediů.

„Chceme ujistit naše fanoušky, že společnost Lucasfilms nemá v plánu digitálně vytvořit postavu princezny a generálky Leii Organy,“ uvedla na oficiálních internetových stránkách ságy společnost Lucasfilms (patřící pod konglomerát Disney) loni v lednu, necelý měsíc po hereččině úmrtí. Carrie Fisherová ještě stihla natočit celý svůj part pro snímek Poslední z Jediů (2017), ale do deváté epizody se s ní již nepočítalo.

„Budeme se snažit ctít vše, co Leia Star Wars dala,“ psalo se dále v prohlášení, které naznačovalo konec. Fanoušci si mysleli se tedy s tím, že Leia v Posledním z Jediů zemře - to ostatně naznačoval i trailer, ve kterém Kylo Ren několikrát vystřelí na velitelský můstek, ve kterém se Leia nachází - a film tak bude důstojným rozloučením s jejich oblíbenou postavou. To se ale nestalo a fanoušci napjatě čekali, co s Leiou bude dál.

Chytrá horákyně J. J. Abrams

J. J. Abrams, režisér deváté epizody, našel způsob, jak Leiu fanouškům vrátit a zároveň neporušit sliby o digitálním oživování herečky. Filmaři v deváté epizodě použijí obsáhlý materiál z vystřižených scén, který Carrie Fisherová natočila pro sedmou epizodu s podtitulem Síla se probouzí (2015). „Nemohli jsme bez Carrie Fisherové důstojně uzavřít Skywalkerovskou ságu,“ sdělil k tomu J. J. Abrams.

Tento krok podle dostupných informací schvaluje rodina Carrie Fisherové včetně její dcery Billie Lourdové. Ta v sáze Star Wars sama ztvárňuje rebelskou důstojnici Kaydel Connixovou.

Ani v případě digitálního oživení by Leia nebyla první - pro film Rogue One (2016) ze světa Star Wars byla vytvořena postava Moffa Tarkina, kterého v původní trilogii hrál herec Peter Cushing. Byl zdigitalizován podle starých záběrů z trilogie a Moff Tarkin tak pro Rogue One znovu ožil, i když herec Peter Cushing zemřel v roce 1994. V závěru filmu je pak pro jeden ze záběrů použita digitální postava mladé princezny, na kterou byly také použity záběry z archivů. To bylo nicméně ještě v době, kdy Fisherová žila.