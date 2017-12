Složte mandát, pokud se vysmíváte pacientům, napsal poslanci rozzlobený otec kvůli konopí

PRAHA Vyzývám vás, abyste složil svůj poslanecký mandát, stojí v otevřeném dopise adresovaném členovi zdravotního výboru Rostislavu Vyzulovi. Autorem ostrého textu je otec pacientky s těžkou formou roztroušené sklerózy, která denně vykouří šest jointů léčebného konopí. Zdeňka Majzlíka rozlítilo vystoupení lékaře a současně poslance v pořadu České televize Máte slovo. Sám Vyzula se k jeho textu nechtěl vyjadřovat.

„Prakticky vždy, když píši někomu dopis či email, uvádím jej oslovením ‚vážený‘. Bohužel poté, co jsem sledoval Vaše vystoupení na ČT1 v pořadu paní Jílkové ‚Máte slovo‘, toto úvodní oslovení ve Vašem případě napsat nedokáži. To, co jste tam předváděl, se nedá nazvat jinak, než zrůdnost,“ začal zostra Zdeněk Majzlík z Týna nad Vltavou v dopise zveřejněném na konci minulého týdne.



Skončete ve sněmovně, píše pacient

V závěru textu poslance vyzval, aby složil svůj mandát, jestliže v podstatě pohrdá pacienty a nejde mu o jejich léčbu, jak sám napsal.

O těžkém osudu jeho dcery Martiny Kafkové informoval server Lidovky.cz již dříve – jde o pacientku, která denně užívá léčebné konopí, aby se zbavila silných křečí a nesnesitelných bolestí. Tři gramy za den vykouří v jointech, další tři přijímá tím, že jej přimíchává do jídla.

Od svých sedmadvaceti let totiž trpí roztroušenou sklerózou. Loni požádala Všeobecnou zdravotní pojišťovnu o přiznání individuální náhrady této látky. Ta ovšem žádost opakovaně odmítla. Pacientka ji poté poslala k soudu.

Lékař a poslanec Vyzula se v pořadu Máte slovo (k vidění zde), v němž se zrovna probírala případná legalizace konopí, věnoval mimo jiné tématu léčebného konopí. Problém pacientů, kteří bez něj nemohou fungovat, smetl ze stolu se slovy: „Víte, kolik máme pacientů na léčebném konopí? 26. Proč není větší zájem? Když je to tak zajímavý?“

Nato předseda Pirátské strany Ivan Bartoš odvětil: „To bych vám vysvětlil velmi jednoduše. Konopí v lékárnách není, stojí 300 korun gram a předepisuje ho dvacet lékařů.“

Zásoby léčebného konopí dlouhodobě chyběly v českých lékárnách, jak zevrubně redakce v minulých měsících popisovala. Dostupné bude podle aktuálních informací už do konce roku, přičemž gram skutečně vyjde až na tři sta korun.

Vyzula, původně onkolog, k tomu dodal: „Jsou tam určité výpadky, dobře, ale každopádně v době, kdy se tady pěstovalo u nás konopí, a pěstitel vypěstoval 40 kilogramů, tak SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv, vykoupil 10 kilogramů a z toho se využily jenom tři kilogramy, takže 70 procent bylo spáleno, zničeno. Protože nebyl zájem“.

Právě to rozzlobilo Majzlíka coby otce padesátileté pacientky, která si nemůže konopí za zmiňovanou cenu dovolit. „Kde se ve vás vůbec bere ta drzost a sprostota, se kterou jste se tam s úsměvem na tváři vysmíval všem nemocným lidem v naší zemi, když jste tam s bohorovným klidem prohlašoval, že léčebné konopí je u nás legální, a každý, kdo ho potřebuje, si ho tam může vyzvednout? Ale dle vás není o něj žádný zájem, a toto konopí se pak musí, po uplynutí jeho respirační doby, pálit. To jste skutečně takový cynik, nebo jste tak zaslepený sám sebou, že ani nevíte, s jakými asi tak částkami tady v Česku disponují dlouhodobě nemocní a invalidní lidé?“

Kafková má od dvou lékařek-neuroložek potvrzené, že běžné léky, které se užívají na odstranění či zmírnění symptomů její nemoci, na ni již neúčinkují a další navyšování jejich dávek by pro ni mohlo mít fatální důsledky.

Konopí pro milionáře

„Zároveň má od nich i potvrzené, že jediné, co jí ještě pomáhá mírnit nepředstavitelné křeče a bolesti, a také velmi úporné zácpy, jejichž příčinou je částečné ochrnutí jejího střevního svalstva, je konopí. Jako jedné z prvních v naší zemi jí byl předepsán recept na odběr léčebného konopí z lékárny, ale to jsme odebrat nemohli, protože za ty zlodějské a cynicky sadistické ceny, které SÚKL na léčebné konopí uvalil, to snad může odebírat nějaký milionář či miliardář, ale ne invalidní důchodce.“

Jeho dcera měsíčně potřebuje 180 až 200 gramů sušených květů. Při ceně, která byla na léčebné konopí nasazena zpočátku, tedy až 350 korun za gram, by za ně musela měsíčně zaplatit přibližně 70 tisíc korun.

Vysoká cena ale nebyla jediným důvodem, proč se Majzlík rozčílil. Vyzulovi též vyčítá slova o tom, že konopí je vstupní drogou k ostatním drogám. „Víte vůbec o tom, že na příklad ve Spojených státech bylo na klinikách úspěšně vyzkoušeno užívání konopí pro odvykání od tvrdých drog?“ položil otázku.

V dopise jich položil více. Server Lidovky.cz s nimi Vyzulu konfrontoval. Lékař je ale nechal bez odpovědi. „Dovolte, ale přece léčebné konopí je u nás legalizováno a pokud je v lékárnách, tak jej určení lékaři předepisují,“ napsal pouze v sms zprávě.