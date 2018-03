Smutek, ztráta zájmu. Mrazy a nedostatek slunce vedou k depresím, tvrdí psychiatr

PRAHA Teploty pod bodem mrazu, místy sněhová pokrývka. Ačkoliv v úterý v podvečer nastane astronomické jaro, počasí tomu nenasvědčuje. To se odráží nejen ve zdraví lidí, ale také v jejich psychice. Podle psychiatra Jiřího Rabocha, přednosty Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK, způsobuje nevlídné počasí a nedostatek slunečního záření deprese a nepohodu.

Lidovky.cz: Jak působí zimní mrazivé počasí na lidskou psychiku?

Nejvíce probádaný je stav mezi množstvím světla a psychikou. Platí, že u některých lidí, kteří mají rádi hodně světla a jsou na to zvlášť citliví, přibývá na podzim a v zimě, kdy sluníčka a světla ubývá, různých depresí. Dokonce se tomu říká sezonní afektivní porucha.

Lidovky.cz: Co si pod tím představit?

Smutek, ztrátu zájmu, zpomalenou psychomotoriku nebo narušení spánku. Časově to souvisí s tím, jak se zkracuje den a prodlužuje noc. Když se děje opak, tato porucha mizí.

Lidovky.cz: Je počasí během letošní zimy více depresivní než v předchozích letech?

Obecně se dá říct, že v posledních letech duševních poruch v populaci mírně přibývá. Jak to souvisí s tím, že se počasí stává nevyrovnaným, prokázáno není. Ale může to být jeden ze zátěžových faktorů.

Jarní počasí ani o Velikonocích Ačkoliv byl v posledních letech březen teplý, mrazivý začátek jara podle meteorologů není výjimečný. Lidé si prý jen na takové počasí odvykli. V úterý bude podle meteorologů jasno až polojasno, místy zataženo a slabé sněžení. Teploty během dne se budou pohybovat kolem -2 až 2 stupňů, v Čechách ojediněle až 4 stupně. V noci až - 7 stupňů. Podobné počasí se předpokládá i ve středu. Nad nulou zůstanou denní teploty až ve druhé polovině týdne, kdy se budou pohybovat mezi 3 až 10 stupni. Pravého jarního počasí lidé nedočkají zřejmě ani během Velikonoc, které letos připadají na přelom března a dubna. Meteorologové očekávají spíše chladnější dny, které by se neměly obejít beze srážek. Přes den se budou teploty pohybovat kolem nula až pěti stupňů, v noci může být až minus pět. Výraznější oteplení nastane pravděpodobně až v první polovině dubna.

Lidovky.cz: Kolik procent lidí tímto typem deprese trpí?

Jednoroční prevalence (počet lidí trpících danou nemocí, pozn. red.) deprese je něco kolem pěti až sedmi procenty. A pouze malá část z těchto lidí má sezónní afektivní poruchu.

Lidovky.cz: Odráží se v psychice také časté teplotní výkyvy?

To je jistě psychicky velmi intenzivně zpracováváno. Vyvolává to nepohodu, podrážděnost nebo nižší výkonnost. Že by to bylo jasnou příčinou nějakých duševních poruch není potvrzeno.

Lidovky.cz: Jak si v takovém případě pomoct?

Zabývá se tím takzvaná chromobioterapie. Konkrétně jde o fototerapii, během níž s v léčbě pacientů využívá velmi silně světlo o síle pět až deset tisíc luxů. Jsou na to speciální přístroje i prostory. Některé zahraniční nemocnice si dokonce nechávají celé vnitřní osvětlení řídit počítačem, aby maximálně odpovídalo dennímu rytmu člověka. Pak existuje druhá možnost: manipulace se spánkem. Předpokládá se, že je-li málo světla, narušuje to náš vnitřní cirkadiánní rytmus. A když člověka nenecháte spát, tyto hodiny srovnáváte. Třetí možností je farmakologická léčba, která dokáže také ovlivnit cirkadiánní rytmy.

Lidovky.cz: Dá se psychickým úzkostem zapříčiněným nepříznivým počasím předejít?

V prevenci duševních poruch a deprese platí, že velmi důležitý je náš životní styl. Jako prevence se tak udává to, co je běžné obecně u zdraví – fyzická zátěž, kvalitní dieta, ale také pohyb mimo místnosti, tedy pohyb na hory nebo na jih za sluncem. To může přispět k tomu, že člověk potíže pak nemá.