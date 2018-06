Snažili se utéct na střechu, ale vběhli do pasti. Reportéři usvědčili Asada z chemického útoku, který šokoval svět

DÚMA/NEW YORK/ PRAHA Vyšetřování reportérů New York Times ukázalo, že dubnový chemický útok v syrském městě Dúma, při kterém zemřelo přes třicet lidí, skutečně způsobil režim Bašára al-Asada. Důkladně analyzovali místo činu, oběti i samotnou bombu. Je prý jasné, že za útokem stály vládní síly a byl použit chlór a zřejmě i sarin jako smrtící látka.

„Většina obětí se schovávala v přízemí, aby se ukryla před intenzivním bombardováním. Jakmile obyvatelé domu ucítili pach chlóru, začali jednat tak, jak byli zvyklí. Přesunuli se ke zdroji vody, anebo utíkali po schodech směrem nahoru. Netušili však, že chlór přichází ze střechy a že se tím přesouvají do smrtelné pasti,“ popisují chování obětí chemického útoku v syrské Dúma reportéři amerického deníku The New York Times.



Přes dva měsíce strávili investigativci nad vyšetřováním útoku ze 7. dubna, který podle důkazů na místě činu provedly vládní síly syrského režimu Bašára al-Asada. Toho dne dopadla na balkón několika poschoďového domu chemická bomba a prorazila díru do dalšího patra. V domě na následky otravy chlórem zemřelo 34 lidí.

„Kolem sedmé hodiny večerní pozorovatelé leteckého provozu zaznamenali syrské helikoptéry opouštějící vojenskou základnu (Dumayr) v den útoku. Jen chvíli poté helikoptéry kroužily nad městem Dúma. Právě v tu dobu začaly neziskové organizace a lékaři hlásit útok na Twitteru a Whatsappu,“ popisují novináři.

Reportérům amerického deníku se podařilo z videí z místa činu a ve spolupráci s forenzními experty zrekonstruovat, jak vypadaly interiéry domu, kde zůstaly oběti hrůzného činu i jak vypadala samotná chemická bomba.

Použili chlór

Těla 34 obětí byla v prvním a druhém patře a také na schodišti. Většina z nich byla v koupelnách, což podle forenzních analytiků ukazuje na to, že se lidé snažili ochránit před chlórem, který voda neutralizuje. Stejně tak to naznačují těla na schodišti, jelikož chlór je těžší než vzduch a obyvatelé domu se snažili dostat, co nejvýše, uniknout plynu. Ten se však šířil ze střechy.

Snímek z videoreportáže NYT ukazuje, kde byly nalezeny oběti útoku.

Bomba byla podle vyšetřování reportérů jednoduchou chemickou zbraní. Plynová bomba plná chlóru byla vybavená letkami, aby mohla kontrolovaně padat, a kovovou konstrukcí s kolečky, která umožnila připevnění na helikoptéru a jednoduchou manipulaci. Tlaková plynová bomba byla upravena tak, aby při dopadu „vybuchla“ a uvolnila chlór.

Vzhledem k rychlému uvolnění plynu v bombě se na jejím povrchu vytvořila vrstva námrazy, takže na prvních videích z místa činu je bomba bílá, později však černá. To způsobilo smíchání chlóru s vodou, respektive námrazou na nádobě, což vytvoří kyselinu, která poškodí kovové tělo bomby. I to je jeden z důkazů, že šlo o útok chlórem. Další byla řada příznaků, které měly oběti od spálených rohovek očí, po pěnu u úst vyvolanou kontaktem s chlórem.

Na snímku z videoreportáže NYT je vidět bomba, ve které byl smrtící plyn.

Podle zdrojů z americké administrativy byly v krvi obětí nalezeny i stopy nervového plynu sarin. Všichni experti se schodují, že oběti rozhodně nebyly zabity konvenčními, ale chemickými zbraněmi.

Kdo je za útok zodpovědný?

Na místě byla poškozená střecha, zjevně proražená pádem bomby. Na těle bomby bylo navíc vidět otisky drátěné střechy, které se tam podle analytiků vtiskly při dopadu. Podle vyšetřování byla bomba shozená z vrtulníku a protože vzdušný prostor bez výjimky kontroluje syrská armáda, je jasné, kdo za útokem stojí.

Satelitní snímek z města Dúma. Šipka ukazuje dům, kam dopadla chemická bomba.

Naprosto stejná bomba byla nalezena v ten samý den na jiném místě v Dúma. A další byly nalezeny v Aleppu v listopadu 2016, při útoku na nemocnici v Al-Lataminahu v říjnu 2016, nebo v Sarakíbu v únoru letošního roku.

Dúma byla jednou z důležitých lokalit, kterou měly pod kontrolou skupiny bojující proti diktátorskému režimu Bašára al-Asada. Rebelové vedou boje proti Asadovi již od roku 2011. Nemají však dostatek zbraní, ani lidí. Asadova armáda za pomoci Rusů naprosto ovládá vzdušný prostor a decimuje ze vzduchu obyvatelstvo.

Potvrzených chemických útoků na území Sýrie proběhlo dle OSN třicet čtyři. Podle Nezávislé mezinárodní komise pro syrské arabské republiky byla za osmadvacet z nich zodpovědná syrská vláda. Ve zbylých šesti případech se viníka určit nepodařilo. Poslední chemický útok proběhl právě ve městě Dúma.

Vláda útok popírá

Asad však útok chemickými zbraněmi okamžitě popřel. „Buď mají chemické zbraně teroristé a použili je úmyslně, nebo neproběhl vůbec žádný útok,“ řekl v nedávném rozhovoru diktátor. Naznačoval, že celý incident byl nafingovaný britskými a americkými tajnými službami a nikdo při něm nezemřel. To samé tvrdili i Rusové.

Vyšetřování útoku však bylo téměř nemožné. Syrský režim kontroloval město a odmítl do něj vpustit novináře, pracovníky neziskových organizací i výzkumníky z Organizace pro zákaz chemických zbraní, kteří by mohli potvrdit, že útok skutečně proběhl.

Útok ve městě Dúma nebyl ojedinělým incidentem, ale jen jedním z řady chemických útoků, které v Sýrii začaly v roce 2013. Z dat OSN vyplývá, že syrský režim použil chlór přinejmenším šestkrát jen v roce 2018.

„Podle nás jde o strategii Bašára al-Asada, jak otrávit vlastní lidi. Jde o válečné zločiny, ale hlavní podezřelý se stále pohybuje na svobodě,“ zakončili reportáž reportéři New York Times.



Chemický útok vyvolal ve světě pobouření. O týden později armády USA, Velké Británie a Francie zaútočily v odvetné reakci na několik chemických továren v Sýrii, kde měl být vyráběný chlór. Následné vyšetřování Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) ještě neskončilo, ale očekává se, že experti budou výslednou zprávu prezentovat v nejbližší době.

OPCW však nemá mandát na určení, kdo za útokem stojí a proto může pouze potvrdit, že se na místě chemický útok odehrál. Právě to chce změnit Velká Británie, která v úterý podala podnět zástupcům ostatních zemí v OPCW, aby tento mandát byl do budoucna udělen. Hlasování má proběhnout ve středu. Proti se zatím staví Rusové.