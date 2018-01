Sněmovna bude jednat o důvěře Babišově vládě, před poslanci promluví Zeman

PRAHA Poslanci se ve středu sejdou na svém prvním letošním jednání, aby rozhodli, zda vysloví důvěru jednobarevné menšinové vládě Andreje Babiše (ANO). Vládu přijde podpořit prezident Miloš Zeman. Je ale takřka jisté, že nový kabinet důvěru poslanců nezíská. Před jednáním o důvěře bude vláda probírat svůj postoj ke zdanění církevních restitucí.

Vláda má zajištěny hlasy jen v klubu ANO, který má 78 ze 200 poslanců. Proti vládě budou jednomyslně hlasovat i komunisté, kteří zvažovali její toleranci.

Vláda musí před poslance předstoupit se žádostí o vyslovení důvěry do 30 dnů od svého jmenování. Prezident ji jmenoval 13. prosince.



Zákon nařizuje, že pro získání důvěry musí vláda získat nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců, nikoli většinu ze všech poslanců. Pokud kabinet důvěru nezíská, podá demisi a prezident jej pověří vládnutím do jmenování nové vlády. Zeman už avizoval, že by ji opět sestavoval Babiš.



Z některých poslaneckých klubů zazněly hlasy, že sněmovní debata o důvěře vládě by se měla odložit. Část poslanců chce, aby ještě před ní mandátový a imunitní výbor doporučil plénu, zda má Babiše a prvního místopředsedu hnutí ANO Jaroslava Faltýnka vydat k stíhání v kauze dotace pro Čapí hnízdo, nebo ne.

Zdanění restitucí je podmínkou KSČM pro toleranci vlády

Především postoj vlády k návrhům zákonů ze Senátu a sněmovny budou ve středu formulovat ministři na schůzi, která se sejde ve Strakově akademii hned ráno před hlasováním dolní komory o důvěře menšinovému kabinetu. Jednobarevná vláda šéfa hnutí ANO Andreje Babiše se tak vyjádří například k návrhu komunistů na zdanění finanční části církevních restitucí. Premiér Andrej Babiš (ANO) už dříve plán podpořil, pro je i hnutí SPD Tomia Okamury.

Zdanění náhrad je jednou z podmínek KSČM pro toleranci Babišova kabinetu. Kabinet se vysloví také k návrhu Senátu na vynětí sociálních ústavů, nemocnic a části ambulancí z plánu na další zavádění elektronickou evidenci tržeb či k lidovecké iniciativě, podle které by neuvolnění funkcionáři nemuseli podávat nově zavedená majetková přiznání. Na posouzení čeká také návrh Senátu podle kterého, by ústavní soudci měli po vzoru zákonodárců přijít o úplnou přestupkovou imunitu.



Vláda projedná novelu volebního zákona

Vláda by ve středu měla projednat také novelu volebního zákona, která má změnit hranice 17 volebních obvodů pro senátní volby kvůli změně počtu obyvatel. Ministerstvo vnitra předkládá normu vládě bez rozporů, platit by měla už při letošních podzimních volbách. Ministři by měli také potvrdit, že Akademii výtvarných umění povede i nadále dosavadní rektor Tomáš Vaněk, a vyslechnout zprávu o stavu ovzduší v roce 2016.



Ministři se na Úřadu vlády sejdou v 06:30, tisková konference po zasedání je ve Strakově akademii naplánovaná na 08:00. Jednání Sněmovny, která podle dosavadních postojů jednotlivých stran menšinový kabinet nepodpoří, začne v 10:00.