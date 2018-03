Sněmovna neschválila program schůze ke GIBS, Babiš odešel před hlasováním

PRAHA Sněmovna v úterý neschválila program mimořádné schůze, a poslanci se tedy nebudou zabývat snahou premiéra v demisi Andreje Babiše zprostit funkce ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) Michala Murína. Novinářům to v úterý řekl předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Babiš podle předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka odešel ze Sněmovny ještě před hlasováním. Jednání poslanců bylo uzavřené, trvalo asi hodinu.

Podle Kalouska hlasovali proti programu poslanci ANO, SPD a KSČM, které označil za nepřiznanou vládní koalici. Sněmovna tímto hlasováním podle Kalouska dala najevo, že někteří lidé stojí nad zákonem a mohou zasahovat do vlastního vyšetřování. Připomněl Babišovo trestní stíhání v kauze dotací pro farmu Čapí hnízdo. „Většina Poslanecké sněmovny dává přednost orientální despocii před právním státem. Není to nic, co by nás těšilo, ale je potřeba si tuto skutečnost pojmenovat a bojovat proti ní ze všech sil,“ řekl Kalousek.

Podle Bělobrádka odešel Babiš ještě před hlasováním o programu schůze. „Pan Babiš si vzal přednostní právo ještě předtím, než bylo hlasování o programu schůze, v podstatě řekl, že k tomu nic nebude říkat, a odešel,“ uvedl Bělobrádek. Šéf lidovců dodal, že se následně nepodařilo schválit přerušení schůze do návratu Babiše.

Podle Pirátů se opět nepodařilo najít odpověď na hlavní otázky, tedy zda premiér v demisi vyvíjel nátlak na odchod Murína a proč usiluje o jeho konec ve funkci. Piráti i s ohledem na výsledek úterního jednání chtějí změnit vnitřní řád Sněmovny, aby bylo možné svolat komisi pro kontrolu GIBS, i když nemá předsedu. „Je to další orgán, který nějakým způsobem může mít politickou kontrolu nad nějakou zlovůlí premiéra, který si dělá, co chce,“ řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Dolejš: Trestně stíhaný premiér by neměl takové věci dělat

Ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) novinářům řekl, že Sněmovna se kárným řízením Murína vůbec nemá zabývat. „V této fázi tato věc nepatří na půdu Poslanecké sněmovny nebo jiného politického orgánu. Je vedeno řízení podle zákona. To řízení je pak přezkoumatelné soudem,“ uvedl. „Jsou to věci odborné a také osobní, které se týkají pana Murína. Absolutně nevidím důvod, proč by ta věc měla být řešena v Poslanecké sněmovně, kde je nutně řešena politicky,“ dodal.

Také podle místopředsedy KSČM Jiřího Dolejše byly kolem Babišova postupu vůči Murínovi všechny argumenty již řečeny, při sněmovní diskusi nic nového nepadlo. Znovu podle Dolejše zaznívalo, že trestně stíhaný premiér by neměl takové věci dělat a měl by minimálně počkat, až nebude v demisi, respektive to nechat na někom jiném. Babiš vystoupil podle Dolejše velmi stručně na začátku a uvedl, že je to všechno nesmysl, že v záležitosti není nic osobního a není v ní ani žádná vazba na vyšetřovatele v případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila.

Podle Miroslavy Němcové (ODS) jednání nepřineslo nové informace. „Já bych neřekla, že zazněly jiné informace než ty, které zazněly na výboru pro bezpečnost,“ řekla.

„Nic zásadního a překvapivého tam nezaznělo,“ připojila se Kateřina Valachová (ČSSD). Nedomnívá se však, že jednání mělo být veřejné. „Toto byla záležitost, která se týká neveřejného správního řízení o konkrétním člověku, to znamená panu Murínovi, a myslím si, že to bylo v pořádku, že to bylo uzavřeno,“ dodala.