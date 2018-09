Sněmovna schválila možnost využití peněz z Fondu privatizace ve státním rozpočtu

PRAHA Vláda bude zřejmě smět využívat peníze z takzvaného Fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. Novelu zákona o zrušení někdejšího Fondu národního majetku, která to má umožnit, ve středu schválila sněmovna. Musí ji ještě projednat Senát a podepsat prezident. Předloha ve středu odolala návrhu na zamítnutí, který vznesla ODS. Část opozice návrh podrobila kritice a obviňovala vládu ze špatného hospodaření.

Fond privatizace jsou fakticky zvláštní účty, na kterých jsou peníze převedené v roce 2006 ze zrušeného Fondu národního majetku na ministerstvo financí. Zároveň na účty plynou peníze z privatizace a dividendy například od společností ČEZ nebo Český aeroholding. Ve fondu bylo ke konci loňského roku 21,96 miliardy korun.

Podle dřívějšího vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) by tyto peníze měly sloužit k plánovanému zvýšení důchodů od příštího roku. Příslušnou důchodovou novelu už Parlament schválil a podepsal ji prezident. V prvním čtení ve Sněmovně ale Babiš řekl, že tyto peníze na důchody přidělené nejsou. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) již dříve ve Sněmovně uvedla, že jde o to, aby peníze nezůstaly ležet nečinně na účtu, ale aby je mohla vláda využít na investiční nebo sociální potřeby podle stavu hospodářství. Vláda v důvodové zprávě uvádí, že na zvláštních účtech privatizace zůstanou pouze peníze nutné k financování předpokládaných výdajů privatizačního charakteru.

Předloha se ve středu stejně jako při předchozích projednáváních stala terčem kritiky části opozice. „Tahle vláda vládne způsobem po nás potopa, to je plundrování zdrojů České republiky,“ řekl Jan Farský (STAN). Jeho stranická kolegyně Věra Kovářova dodala, že vláda na rozdíl od obcí a měst nemyslí na budoucnost.

Jan Skopeček (ODS) označil vládní návrh za nezodpovědný nápad. Kritizoval fakt, že peníze bude možné rozpustit v rozpočtu bez dalších podmínek. „Zachraňme tyto peníze do budoucna a neschvalme tuto novelu,“ vyzýval. Peníze by se podle něj daly využít v budoucnu například na důchodovou reformu.

Ministryně financí se proti kritice ohradila s tím, že jde o nepravdy. Zdůraznila, že veřejné finance jsou zdravé a jejich přebytek je třetí nejvyšší v EU. V reakci na Skopečkovu výtku týkající se důchodů odpověděla, že pokud stát vyplatí na důchodech méně, než vybere na příjmech, vytvoří vláda odpovídající rezervu. Tato situace podle ní nastane za letošní rok a vláda s ní počítá i pro rok příští. Schillerová také na dotaz Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) odmítla, že by vláda účelově zapojovala peníze do rozpočtu a manipulovala s výsledkem hospodaření státu. Poukázala na to, že Sněmovna bude schvalovat státní rozpočet na příští rok, kde bude podle ní vše jasně popsané.