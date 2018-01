ANO a SPD prosadily pozvání exdetektiva Komárka na jednání výboru. Má mluvit o Čapím hnízdě

PRAHA Sněmovní mandátový a imunitní výbor se v úterý večer rozhodl, že si na příští schůzi pozve bývalého detektiva, Jiřího Komárka Podle poslankyně ANO Taťány Malé mluvil o vztahu policejního vyšetřovatele Čapího hnízda s mafií. Výbor považuje za důležité se s takovou informací seznámit, proto se jeho členové za ANO připojili k hnutí Svoboda a přímá demokracie s žádostí, aby se Komárek zúčastnil úterního jednání, řekla novinářům. Na jednání je pozván také Andrej Babiš a Jaroslav Faltýnek.

Bývalý detektiv Jiří Komárek, kterého si v úterý pozval na své úterní jednání mandátový a imunitní výbor, mluvil podle poslankyně ANO Taťány Malé o vztahu policejního vyšetřovatele Čapího hnízda s mafií. Malá tak potvrdila prohlášení představitelů KDU-ČSL, že výbor by měl podle příslibu ANO do úterý 14:00 přijmout usnesení, zda doporučuje vydání předsedy ANO a premiéra Andreje Babiše a jeho místopředsedy Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo.

Šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO) odmítl spojitost hlasování o důvěře Babišově vládě a hlasování o vydání Babiše a Faltýnka ke stíhání. Piráti či lidovci chtějí hlasování o vydání předřadit rozhodování o důvěře. „Není podmíněno, aby jedno probíhalo po druhém,“ uvedl. Odlišná situace by podle něj byla, kdyby poslanci například deklarovali, že by v případě nevydání změnili svůj názor a podpořili vládu. Všechny strany kromě ANO slibují hlasovat proti Babišově vládě.

Úterní schůzi výboru iniciovali podle člena výboru Marka Výborného (KDU-ČSL) členové za hnutí ANO a SPD. „Chtějí zvát na úterní jednání další osoby. Odmítám překračovat mandát výboru stejně jako pokusy o skryté obstrukce. Nejsme vyšetřovatelé,“ napsal na twitteru.



Záležitost se pak dostala na schůzi sněmovny. Podle informací člena výboru a předsedy pirátské frakce Jakuba Michálka by měl výbor jednat o pozvání bývalého detektiva Jiřího Komárka, který, jak uvedl, by měl údajně mít kompromitující informace na vyšetřovatele případu Čapí hnízdo Pavla Nevtípila. Michálek připomněl, že Komárek byl nepravomocně odsouzen za nařčení policejního prezidenta Tomáše Tuhého z „brutálního“ úniku informací. Další člen výboru a šéf klubu TOP 09 Miroslav Kalousek podotkl, že Komárek je v postavení nepravomocně odsouzeného lháře. Nevidí jediný důvod, proč by měl být pozván na slyšení před výbor. „Nepřísluší nám, abychom se vyptávali lidí, kteří s věcí nemají nic společného,“ řekl.



O obstrukčním jednání mluvila v souvislosti s úterní schůzí výboru jeho další členka Miroslava Němcová (ODS). „Konáte jen v zájmu svého šéfa,“ nařkla poslance ANO. Hnutí ANO má v devatenáctičlenném výboru osm zástupců.

ANO přislíbilo, že do úterý 14:00, kdy by měla Sněmovna pokračovat ve schůzi o důvěře pro vládu Andreje Babiše (ANO), imunitní výbor doporučí Sněmovně, zda vydat, či nevydat Babiše a místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Babiš a Faltýnek se omluvili ze schůze, která se uskutečnila tento týden v úterý. O odklad svého slyšení požádali kvůli zprávě Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF). Zpráva je součástí vyšetřovacího spisu, jejich obhájci by se s ní měli teprve seznámit. Očekávalo se, že na schůzi v úterý 16. ledna už by výbor mohl doporučit Sněmovně, zda má Babiše a Faltýnka ke stíhání vydat, nebo nikoli.

Babiš a Faltýnek podezření související s evropskou dotací odmítají

Na minulé schůzi odpovídali na dotazy členů výboru vyšetřovatel případu Čapí hnízdo Pavel Nevtípil a státní zástupce Jaroslav Šaroch. Ani jeden z nich nechtěl uzavřené jednání komentovat.

Policie obvinila Babiše a Faltýnka už před volbami pro podezření z dotačního podvodu, Babiše i z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Babiš i Faltýnek podezření související s evropskou dotací pro farmu Čapí hnízdo odmítají a hovoří o účelovosti a o politické motivaci stíhání.

Policie v případu stíhá i dalších devět lidí. V minulém volebním období Sněmovna Babiše a Faltýnka ke stíhání vydala. Nyní poslanci posuzují novou policejní žádost, protože Babiš a Faltýnek v říjnových volbách obhájili mandát, a nabyli tím znovu imunitu v plném rozsahu.